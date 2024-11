Die Eigenmarke elaya hotels der Gorgeous Smiling Hotels kooperiert mit ArtNight

Kreativer Kick-Off der Roadshow im elaya hotel leipzig city center

München/ Leipzig, 18. November 2024 – Mit Pinselstrichen zu unvergesslichen Erlebnissen: Die elaya hotels bringen zusammen mit ArtNight Farbe in den Hotelalltag. Bei der deutschlandweiten Roadshow, die am 18. November im elaya hotel leipzig city center startet, wird Kunst zum Erlebnis – und „Nie wieder nur übernachten“ zur gelebten Realität. Weitere Stationen in München, Augsburg, Stuttgart, Hannover und Hamburg machen die kreative Zusammenarbeit zu einem Highlight des Herbstes. Ob bei abendlichen ArtNights oder interaktiven Pop-Up-Workshops – diese Kooperation verwandelt Aufenthalte in den elaya hotels in echte Inspirationsmomente.

Die ArtNights-Tour bringt kreative Inspiration in 15 deutsche Städte – und in sechs davon werden die Veranstaltungen in einem elaya hotel zu einem besonderen Erlebnis. Die kreativen Abende starten am 18.11. im elaya hotel leipzig city center, gefolgt vom 21.11. im elaya hotel munich schwabing, 22.11. im elaya hotel augsburg, 23.11. im elaya hotel stuttgart ludwigsburg, 29.11. im elaya hotel hannover city und schließen am 30.11. im elaya hotel hamburg finkenwerder ab. Die ArtNights finden jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr statt. Tagsüber laden die Hotels in Leipzig, Augsburg, Hannover und Hamburg von 13:00 bis 16:00 Uhr zu interaktiven Pop-Up-Workshops ein. Hier können Gäste und Passant*innen ihre künstlerische Seite entdecken und mit Aquarellbildern selbst kleine Meisterwerke schaffen.

ArtNight: Kreative Erlebnisse für alle

Seit 2016 begeistert ArtNight Menschen in über 60 Städten mit leicht zugänglichen „Create-It-Yourself“-Workshops. Unter professioneller Anleitung entstehen Schritt für Schritt einzigartige Kunstwerke – ganz ohne Vorkenntnisse. Die Teilnehmer*innen erhalten vor Ort alle notwendigen Materialien, von der Leinwand bis zu Pinseln und Farben. Neben klassischen ArtNights bietet das Unternehmen auch Formate wie ArtNight Kids oder private Events an.

Highlights der Roadshow

Die Roadshow bringt weihnachtliche Kreativität in 15 Städte und lockt mit Mini-Aquarell-Workshops für selbstgemalte Weihnachtskarten. Die ersten Besucher*innen dürfen sich über exklusive Goodie Bags freuen, gefüllt mit Geschenken von ArtNight und Partnern. Zudem gibt es vor Ort ArtNight-Gutscheine – perfekt für Weihnachtsgeschenke.

Über www.gsh-hotels.com:

Als Dachgesellschaft koordiniert GSH Entwicklung, Yield-Management, Einkauf und Vertrieb sowie das Marketing der Betriebsgesellschaften und alle juristischen Angelegenheiten unter einem Schirm. Franchisepartner der GSH-Gruppe sind beispielsweise Global Player wie InterContinental Hotels Group, Hilton oder Wyndham, deren Marken erfolgreich für den europäischen Markt adaptiert werden. Damit reicht das Portfolio aus derzeit rund 41 Hotelbetrieben, von Midscale Hotels über Serviced Apartments bis hin zur gehobenen Sterne-Hotellerie.

Besonders stark expandiert die Gruppe in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden – weitere Expansionspläne für Europa liegen bereits vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

