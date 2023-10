Ein Workshop für angehende Buchautoren

Nathanael Kögel, ein 10-facher Buchautor, wird einen Workshop für angehende Buchautoren anbieten, die ihr erstes Buch zu ihrem Herzensanliegen oder ihrem Fachwissen schreiben möchten.

Nathanael Kögel ist bekannt für seine inspirierenden und tiefgründigen Werke, die eine breite Palette von Themen abdecken. Mit zehn veröffentlichten Büchern hat er sich einen Namen als einer der erfolgreichsten Autoren seiner Nische gemacht. In seinem Workshop wird er sein Wissen und seine Techniken mit angehenden Autoren teilen, um ihnen zu helfen, ihre Leidenschaft und Expertise in ein einzigartiges Buchprojekt umzusetzen.

Der Workshop wird am Samstag 28. Oktober 2023 ganztägig, online stattfinden. Den Teilnehmern wird die Möglichkeit gegeben, in einer angeleiteten, strukturierten und unterstützenden Umgebung mit Nathanael Kögel zusammenzuarbeiten. Der Workshop richtet sich an Experten, Spezialisten, Könner in ihrem Fachgebiet und Menschen, mit einem Herzensanliegen, welche ihr erstes Buchprojekt angehen möchten und nach Inspiration, Beratung und praktischen Tipps suchen. Der Workshop ist kostenlos. Die Anmeldung findet ganz unkompliziert über die Webseite von Nathanael Kögel statt.

„Ich freue mich sehr darauf, angehende Autoren dabei zu unterstützen, ihr Know-how in Buchform und ihr erstes Buchprojekt auf den Weg zu bringen“, sagt Nathanael Kögel. „Ein richtig gutes Buch zu schreiben ist ein faszinierender Prozess, und ich möchte den Teilnehmern helfen, ihre einzigartigen Geschichten und Expertisen mit ihrer Nische zu teilen. Meinen angehenden Buchautoren sage ich immer: Mit deinem Know-how machst du die Welt für deine Leser zu einem besseren Ort und hilfst ihnen, aus ihrem Schlamassel heraus zu kommen.“ Sein Anliegen geht aber noch weiter, denn er zeigt, wie ein Buch die sogenannten Kauftrigger auslösen kann, zu mehr und kontinuierlichem Traffic auf der Webseite führt und wie ein Buch die Leser zu Fans macht, die nun mehr vom Autor wollen. Mit dem ersten eigenen Buch wird man nicht nur Autor, sondern kann auch zur gefragten Autorität im Thema und für die Zielgruppe werden.

Neben den intensiven Workshopimpulsen zu den Themen formulieren, Inhalte finden, Gliederung für das gesamte Buchung und jedes einzelne Kapitel finden, als auch die Lesergruppe genauer zu definieren und die eigene Story zu finden und ins Buch zu bringen, wird den Teilnehmern auch ausreichend Zeit gegeben, um an ihrem eigenen Buch zu diesen Impulsen live zu arbeiten und individuelles Feedback von Nathanael Kögel zu erhalten. Der Workshop ist bewusst auf eine begrenzte Teilnehmerzahl beschränkt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten und eine intensive Lernumgebung zu schaffen. „Mein Versprechen für meine Gäste ist, dass sie echte Vorher-Nachher-Effekte und Fortschritte bei ihrem Buchprojekt an diesem Tag erleben werden.“

Während des Workshops wird Nathanael Kögel verschiedene Themen behandeln, darunter die Entwicklung von Ideen, die Planung und Strukturierung von Buchprojekten, den Schreibprozess, das Überwinden von Schreibblockaden und die Bewältigung von Zweifeln und Ängsten. Darüber hinaus wird er den Teilnehmern Einblicke in den Buchprozess geben und ihnen helfen, ihre Werke erfolgreich zu vermarkten. Als Coach für angehende Autoren legt er den Fokus auf diese Schritte: Das Buch schreiben, das Buch veröffentlichen, das Buch vermarkten und auf das erstes Buch aufbauen.

Interessierte angehende Autoren können sich ab sofort für den Workshop anmelden. Es ist ein kostenloser Live-Online-Workshop. Weitere Informationen und Anmeldungen sind auf der Webseite von Nathanael Kögel unter schreib-dein-erstes-buch.de/live-online-workshop verfügbar.

Ich freue mich auf Sie

Ihr Nathanael Kögel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

schreib-dein-erstes-buch.de

Herr Nathanael Kögel

Mitteldorfstraße 14

75031 Eppingen Adelshofen

Deutschland

fon ..: 0 7262 / 4973

web ..: https://schreib-dein-erstes-buch.de

email : nathanael-koegel@web.de

Pressekontakt:

schreib-dein-erstes-buch.de

Herr Nathanael Kögel

Mitteldorfstraße 14

75031 Eppingen Adelshofen

fon ..: 0 7262 / 4973

web ..: https://schreib-dein-erstes-buch.de

email : nathanael-koegel@web.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Optimale Laufschuhe für den Winter: Worauf man achten sollte VERITAS – Die Wahrheit ist der Schlüssel zur Selbstermächtigung