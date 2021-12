Eine Ära geht bei Taxi Akbulut Tübingen zu Ende

Nach über 30 Jahren endet in Tübingen eine Ära. Muhsin Akbulut noch Inhaber von Taxi Akbulut Tübingen beendet seine Selbstständigkeit am 31.12.2021 und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Tübingen. Wenn man den Namen Akbulut im Schwabenstädtle Tübingen hört, wissen schon einige Bürger dass es sich hier um den Namen eines erfolgreichen Taxiunternehmens handelt der mit seinem Bruder Ufuk Akbulut seit 1986 in der Branche in Tübingen aktiv ist.

Herr Muhsin Akbulut kam Anfang der 70er Jahre nach Deutschland und hier fing die Deutschland-Karriere an. Man kann hier definitiv von einer erfolgreichen Integration sprechen, wenn man den Lebenslauf von Herr Muhsin Akbulut anschaut.

Mit der Grundschule fing es an. Dann ging es mit der Hauptschule weiter und mit einer anschliessenden erfolgreich abgeschlossenen Lehre als Kfz Mechaniker! Er ist tatsächlich ein waschechter türkischer Schwob.

Als Gastarbeiter hatte man nicht die Möglichkeiten die man heute geboten bekommt, so war der einzige Weg der Arbeit nachzugehen was man geboten bekommen hatte.

Seine Karriere ging bei Flender Himmerlwerk in Tübingen/Kilchberg weiter. Stolze 18 Jahre wurde geschichtet ohne irgendwelche Grenzen zu setzten oder zu kennen.

1986 bekam er dann durch seinen jüngeren Bruder Ufuk Akbulut die ersten Einblicke in die Taxibranche in Tübingen. Als Taxifahrer fing er, neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit, an. 8 Stunden am Tag in der Firma und anschliessend weitere Stunden als Taxifahrer durch die Strassen Tübingens. Das hat der Herr Muhsin Akbulut 18 Jahre lang gemacht, bis er dann sich dazu entschied auch in die Selbständikeit einzutreten.

1996 ging es dann los. Das eigene Taxiunternehmen das eigene Glück? Es sah doch nicht so einfach aus wie es sich am Anfang anfühlte. Aber Zielstrebigkeit, Fleiß und Ausdauer haben sich gelohnt.

2006 kam dann sein ältester Sohn Yasin Akbulut dazu, 2012 ein weiterer Sohn Selim Akbulut und später sein jüngster Sohn Sefik Akbulut.

Endlich mal eine Pause?!? Sowas kannte er nicht. Trotz der familieren Unterstützung ging es zu 110% weiter.

Es wurde mit dem Namen Akbulut eine Marke in der Taxibranche in Tübingen geschaffen.

So vergingen die Jahre vor sich hin. Am 01.07.2021 verkündete er der Familie den Datum an dem seine Selbständigkeit enden sollte, am 31.12.2021 um 0:00Uhr!

Das erfolgreiche Taxiunternehmen wird ab dem 01.01.2022 nun von seinen Söhnen Sefik Akbulut & Yasin Akbulut unter der neuen Firmierung Taxiunternehmen Muhsin Akbulut Gbr. Inh. Sefik Akbulut & Yasin Akbulut weitergeführt.

Die Söhne dazu:

„Es ist für uns eine Ehre die Fackel von unserem geliebten Herr Vater überreicht zu bekommen um dieses weiterzutragen. Wir werden versuchen genau mit dem gleichen Fleiß und Zielstrebigkeit für unsere Kunden da zu sein. Wir wünschen unserem Vater, dass er sein Ruhestand stressfrei und vor gesundheitlich problemlos genießen kann“.

Zu Herrn Muhsin Akbulut können wir nur sagen, wir wünschen Ihm alles gute für die Zukunft und auch den neuen Geschäftsinhabern von Taxi Akbulut Tübingen wünschen wir viel Erfolg!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taxi Akbulut Tübingen

Herr Yasin Akbulut

Wilhelmstraße 3

72074 Tübingen

Deutschland

fon ..: +4970711438591

web ..: https://www.taxi-akbulut.de

email : yasin.akbulut@taxi-akbulut.de

