Eine etwas ‚andere‘ Auslandsberatung hilft, kluge Entscheidungen zu treffen

Ein Auslandsaufenthalt in jungen Jahren absolviert, ob als High School-Schüler, Sprachreisender, Work & Traveller oder Freiwillige, bringen Bonuspunkte bei der Jobsuche.

Denn Persönlichkeitsentfaltung und soziale Kompetenzen holen sich junge Menschen im Ausland schneller als in der heimischen Hängematte. Und manche Sozialkompetenzen erlernt man nur im Ausland.

Doch die Entscheidungen, in welches Land man möchte, welches Programm und welcher Anbieter zu einem passen und die Zeitdauer des Aufenthaltes sind nicht leicht zu treffen. Eine Auslandsberatung hilft, kluge, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Sie gibt aber auch Orientierung nach der Rückkehr aus dem Ausland.

Bei der etwas ,anderen‘ Auslandsberatung der bildungsdoc® academy aus Dresden gibt es, neben der Suche nach dem passenden Programm, auch eine WERTE-Beratung. Im Fokus der Beratungen stehen dabei auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und wie man das Schöne mit dem Nützlichen verbinden kann. Und es gibt Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln. Beispielsweise gibt es für ein Schuljahr im Ausland vom Staat bis zu 6.850 EUR Zuschuss, also geschenktes Geld. Allerdings führt der Weg dahin durch einen Bürokraten-Dschungel. bildungsdoc® nimmt die Teilnehmer an die Hand und hilft ihnen dabei.

Ein Auslandsaufenthalt sollte in keinem Lebenslauf mehr fehlen

Die Schulbildung in Deutschland scheint die wahren Lernziele fürs Leben nicht mehr im Blick zu haben und man stellt schnell fest, dass Schüler kaum etwas lernen, was sie wirklich für ihre Zukunft benötigen. Es gibt nicht nur Defizite im Bereich der Digitalisierung. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es starken Nachholbedarf.

Eltern, die ihr Kind auf das Berufsleben vorbereiten wollen, sollten ihm deshalb, abseits der schulischen Ausbildung, weitere Möglichkeiten bieten, sich zu orientieren. Dazu gehören beispielsweise Auslandsaufenthalte, die ein breites (multikulturelles) Wissen vermitteln und Programme bieten, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ausgerichtet sind. Die interkulturellen Kompetenzen, die immer wichtiger werden, kann man so mühelos, mit viel Spaß und authentisch im Ausland erwerben.

Starke Persönlichkeiten für eine anspruchsvolle Berufswelt

Für viele Unternehmen stehen neben Fachwissen und Sprachen (Englischkenntnisse haben eine hohe Bedeutung) die sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter an erster Stelle. Zensuren verlieren stetig an Bedeutung. Eine Zahl kann schließlich nicht verraten, ob man hilfsbereit, aufgeschlossen oder kommunikativ bist.

Die Ansprüche in der heutigen Berufswelt sind enorm: Teamplayer, Führungspersönlichkeit oder Einzelgänger? Die Fähigkeiten sollten den Ansprüchen des Unternehmens entsprechen und den spezifischen Kompetenzbereich erfüllen. Ausstrahlung und Selbstbewusstsein sind dabei wichtig, z.B. der erste Eindruck beim Vorstellungsgespräch. Wie kommt der Bewerber durch die Tür? Der zukünftige Arbeitgeber fragt sich: Was macht diesen Menschen aus, eignet er sich für unser Team, passt der Kandidat zur Unternehmensphilosophie?

Grundpfeiler erfolgreicher Bewerbung: Persönlichkeit und soziale Kompetenzen

Ein akademischer Abschluss allein garantiert keine gute Stelle. Die Sozialkompetenzen sind wichtig geworden, nicht nur weil sich der Arbeitsmarkt und die Technologien verändern (Remote Work). Sie sind ein Zeichen, dass eine starke Persönlichkeit richtige Entscheidungen treffen kann. Und ein Auslandsjahr zeigt dem Unternehmen, dass junge Berufseinsteiger belastbar sind. Dass sie Risiken einschätzen und eingehen können, dass sie offen gegenüber anderen Denkweisen und Kulturen sind und dass sie sich selbstbewusst positionieren können.

Mit solchen Mitarbeitern an seiner Seite gewinnt das Unternehmen diese positiven Eigenschaften für sich, es wird konkurrenzfähig und kann sich auf dem Markt selbstbewusst behaupten. Im Idealfall eine Win-Win-Situation!

Infos zur Auslandsberatung mit WERTE-Vermittlung – https://www.bildungsdoc.de/auslandsberatung/

