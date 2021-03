In kurzer Zeit fundierte Entscheidungen treffen – Heute erscheint das Buch „Die Entscheidungs-Matrix“

Dr. Johanna Dahm analysiert, warum Entscheidungen oft zu spät getroffen werden und gibt konkrete Hilfestellung, wie gute Entscheidungen getroffen werden können.

Bonn, 31. März 2021 – Job wechseln oder bleiben? Heiraten oder nicht? In die Stadt oder aufs Land ziehen? Studieren oder erst eine Ausbildung machen? Jeden Tag verlangt uns das Leben Entscheidungen ab. Manche haben nur einen kurzfristigen Effekt wie die Entscheidung fürs Abendessen, andere begleiten uns ein Leben lang wie beispielsweise die Entscheidung für Kinder.

Dr. Johanna Dahm, Entscheidungs-Expertin aus Bonn, stellt fest, dass es den Menschen immer schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen. Gerade berufliche Entscheidungen – für eine berufliche Veränderung oder auch Entscheidungen im Joballtag – werden als immer schwieriger wahrgenommen. Johanna Dahm macht dafür die aktuelle Krisensituation verantwortlich. Die Entwicklung der Märkte ist kaum noch vorherzusagen, damit wächst die Angst, mit einer Entscheidung das Unternehmen oder die eigene Karriere in die falsche Richtung zu lenken. Also werden Entscheidungen ausgesessen, und der Handlungsdruck wird immer größer – was zu regelrechten Entscheidungsverweigerungen führt. Ein Teufelskreis.

Johanna Dahm, die seit über 20 Jahren mit einer eigenen Beratungsgesellschaft Unternehmen und Einzelpersonen hinsichtlich ihrer Entscheidungskompetenz berät, möchte nun mit ihrem Buch „Die Entscheidungs-Matrix“, das heute im Springer Verlag erscheint, Abhilfe schaffen.

In dem Buch analysiert Dr. Dahm die Ursachen der Entscheidungslähmung und zeigt deren Konsequenzen für die Wirtschaft auf – von hohen Folgekosten, dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bis zu Fluktuation, Demotivation und Burn Out bei den Mitarbeitern.

Vor allem gibt „Die Entscheidungs-Matrix“ aber konkrete Hilfestellung, wie sich Entscheidungswege verkürzen und Entscheidungen vereinfa¬chen lassen. Die Autorin zeigt auf, wie man in sechs Schritten zu einer fundierten Entscheidung kommt, die sowohl rational als auch emotional / in¬tuitiv basiert ist. Dahm nennt dies eine „Kopf-Bauch-Allianz“, die ver¬hindert, dass ge¬troffene Ent-scheidungen doch nicht umgesetzt werden, da sie entweder gegen die eigene in¬nere Stimme oder gegen den eigenen Verstand gehen. Weiterhin zeigt Johanna Dahm in ihrem Buch, wie man echte Team-Entscheidungen treffen kann, die tatsächlich von allen getragen werden.

„Die Deutschen sind ohnehin keine Entscheidungs-Weltmeister – aber die Corona-Krise hat bei vielen Menschen und Unternehmen zu einer regelrechten Schockstarre geführt“, sagt Dr. Dahm. „Mit meinem Buch möchte ich ihnen ihre Entscheidungsfähigkeit zurückgeben und sie damit befähigen, dem Druck der aktuellen Situation besser standhalten zu können.“

Das Buch erscheint am 31. März 2021 im Springer Verlag. Es ist für 24,99 EUR als Soft-Cover und für 19,99 EUR als E-Book erhältlich unter https://www.springer.com/de/book/9783662623749 und überall, wo es Bücher gibt.

Über Dr. Johanna Dahm

Johanna Dahm berät und begleitet als Entscheidungs-Expertin Unternehmen und Individuen durch Krisen und Wandel. Zudem ist sie als Autorin, Rednerin und Investorin tätig. Seit über 20 Jahren forscht Johanna Dahm im Bereich Kompetenz- und Entscheidungsmanagement, um Effizienz und Leistung in Organisationen sicher zu stellen und Menschen in ihren persönlichen Erfolgsfaktoren zu unterstützen. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen der Gesundheits-, Telekommunikations- und IT-Branche sowie Start-ups und Mittelständler.

