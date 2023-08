Eine Sommerduftgarderobe mit Electimuss London

Die neue Saison steht vor der Tür, aber der Sommer ist noch nicht vorbei: zwei gute Gründe, die Duftgarderobe aufzufrischen.

Leichte, spritzige und fruchtige Düfte sind klassische Sommerparfüms, aber die Sommersonne lockt uns in unserem Summer/Autumn 23 Edit auch zu exotischen und höchst anregenden Ingredienzien von der anderen Seite der Seidenstraße.

Die Wahl eines Parfums, das charakteristisch für eine Reise ist, wird zu einem sinnlichen Souvenir, das jedes Mal, wenn es getragen wird, magische Erinnerungen an den Urlaub hervorruft.

Sie können sich nicht entscheiden, welches Parfüm das Richtige für Sie ist? Entdecken Sie im Folgenden aquatische und aromatische Düfte, saftige Früchte, frische Blumen, spritzige Zitrusnoten und mehr. Wir helfen gerne dabei mit unserem Überblick anbei!

IMPERIUM:

Diese Komposition ist lebhaft und erfrischend mit einer leicht floralen, sanften Herznote und einer berauschend-warmen, holzigen und leichten „gourmand“ Basis.

Dieser Duft ist erhebend, tragbar und strahlt die gleiche Eleganz und Zuversicht aus wie ein luxuriöser Uhrenklassiker.

INSPIRATION

IMPERIUM bedeutete im antiken Rom Macht, die berauschende Macht hoher Ämter.

Um Imperium zu erlangen, brauchte es Einfluss, Intellekt, Charme, Popularität, Präsenz und Ehrgeiz. Dieser Duft strahlt Selbstvertrauen, Stil, Status und Eleganz aus.

_THE ETERNAL KOLLEKTION 100ML – UVP – EUR205,00_

KATEGORIE: Genderless

Duftfamilie: Floral – grün

POMONA VITALIS

Eine fruchtige Melodie mit einem floralen Herz, die sich mit holzigen, balsamischen und pudrigen Untertönen entfaltet.

Dieser Duft ist wie ein üppiges, fruchtiges Rosen-Bouquet mit einem sinnlichen Tragegefühl auf der Haut.

INSPIRATION

Die bezaubernde schöne Waldnymphe POMONA war die Göttin der Gärten, Früchte und Obstgärten. Sie pflegte die Natur, die Blumen und die Früchte. Für die alten Römer war sie der Inbegriff von Überfluss, Fülle und entzückende Schönheit mit frischem Gesicht und rosigen Wangen.

Dieses fruchtig-blumiges Elixier eröffnet mit einem Funkeln von Bergamotte und süßen Früchten, mit taufrischen Rosenblättern, die mit einer harzigen Basis aus weichen Hölzern und balsamischer Vanille mit einem subtilen Lederunterton verschmelzen.

_THE ETERNAL KOLLEKTION 100ML – UVP – EUR240,00_

KATEGORIE: Genderless

DUFTFAMILIE: Floral – Ambra

TRAJAN:

Eine Reise über die Seidenstraße wo Sie süße Zitrushaine riechen, Lavendel- und Salbeifelder durchqueren und auf Zehenspitzen durch einen Zedernwald, verwöhnt von Zucker und Gewürzen.

Dieser facettenreiche, wohltuende und fröhlicher Duft zelebriert die olfaktorische Pilgerfahrt vom Mittelmeer zum Orient.

INSPIRATION

TRAJAN war einer der fünf großen Kaiser. Ein Mann mit Pioniergeist und Abenteuerlust. Seine Herrschaft sah die größte Expansion des Imperiums über die Seidenstraße hinweg. Unter seiner Regentschaft blühten kulturelle Vielfalt, Reichtum, Handel, Frieden und Kreativität auf und die Römer sammelten auf ihren Reisen die besten Parfümzutaten.

_THE ETERNAL KOLLEKTION 100ML – UVP – EUR205,00_

KATEGORIE: Genderless

DUFTFAMILIE: Floral – Ambra

PERSEPHONE’S PATCHOULI

Der Duft beginnt mit frischem und elegantem Kardamom, leicht gewürzt mit Pflaume und Granatapfel, bevor er sich in einer Herznote aus ägyptischem Jasmin, frischem, aromatischem, sauberem und einem Hauch von Rose verbreitet.

Die hellen Hölzer von Sandel- und Zedernholz in Kombination mit leichtem Moschus und Ambranoten verströmen einen leichten, sinnlichen und sehr vielseitigen Duft.

INSPIRATION

Die frische, natürliche Schönheit von PERSEPHONE war frei von Künstlichkeit oder Bösem, ihr sanftes Wesen und die Reinheit ihrer Seele wurde von Göttern, Göttinnen und Menschen angebetet. Ihr Wirkungskreis und ihre Bestimmung war die Natur, als Symbol für Frühling und Sommer und sie wurde assoziiert mit Blumen, Ernte, Obst, Getreide und der Schönheit und Fülle der Natur.

_THE CONSORT COLLECTION 100ML – UVP – EUR290,00_

KATEGORIE: Genderless

DUFTFAMILIE: Floral – Hölzer

