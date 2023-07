Eyelift Serum von AgeLine® mit klinisch bewiesenen Ergebnissen

Straffend, glättend, abschwellend – klinisch bewiesen! Das EYE LIFT SERUM von AgeLine®

Das Hightech-Produkt spendet dem Augenbereich sofortige Frische und wirkt abschwellend. Nach ca. 4 Wochen täglicher Anwendung sieht die Haut jünger und frischer aus. Falten und Augenringe werden deutlich reduziert, wie eine klinische Studie der Freien Universität Berlin bei allen Teilnehmern gezeigt hat. Das Augenserum kann auch die Falten an Stirn und Mundwinkeln reduzieren, es unterstützt die Reparatur von UV-Schäden und verbessert Durchblutung sowie Elastizität der Haut.

Ein Mix kosmetischer Inhaltsstoffe der höchsten Effektivität werden durch moderne Partikeltechnologie von der Haut besser aufgenommen als herkömmliche Kosmetik, die Altersanzeichen werden optimal bekämpft. Das Peptid Argireline® mindert die Entstehung und Vertiefung von Falten, indem es die Muskelkontraktion blockiert, ähnlich wie Injektionstherapien, aber ohne Risiken und Nebenwirkungen. Das Peptid Eyeseril® bekämpft Tränensäcke und Augenringe, indem es Enzyme hemmt, die den Elastizitätsverlust der Haut und die Verengung der Blutgefäße verursachen. Die Kapillaren werden erweitert, die Durchblutung gefördert und die Hautelastizität um bis zu 35% verbessert.

2 Transporttechnologien unterstützen die Aufnahme der Nährstoffe in der Haut: AgeLine® verwendet Rutin in Form von Kleinkristallen, die 500x besser löslich sind als herkömmliches Rutin und besser von der Haut aufgenommen werden, gepaart mit einer hochwirksamen Liposome-Technologie.

Dieses hocheffektive Augenserum wird in einer großzügigen 30ml Pumpflasche angeboten und wirkt durch:

* Das Peptid Argireline®mindert Falten durch Reduzierung der Muskelkontraktion, ähnlich wie bei Injektionstherapien, jedoch ohne Risiken und Nebenwirkungen.

* Das Peptid Eyeseril®bekämpft Tränensäcke und Augenringe, dadurch dass es die negative Enzymauswirkung auf die Elastizität der Haut und die Durchblutung entgegenwirkt für eine verbesserte Hautelastizität um bis zu 35% – wissenschaftlich belegt.

* Hyaluron bindet Feuchtigkeit an der oberen Hautschicht und gleicht den altersbedingten Rückgang von natürlichem Hyaluron im Bindegewebe aus. So kann die Haut mehr Feuchtigkeit speichern und ein Quelleffekt ,polstert‘ die Falten von innen, so dass die Haut glatter wirkt. Zusätzlich hat Hyaluron einen Antioxidationseffekt und schützt vor UV-Schäden.

* Panthenol hemmt Entzündungen, beruhigt die Haut und unterstützt das Abheilen strapazierter Stellen. Es fördert den Energiestoffwechsel, regt die Zellteilung an und unterstützt den Feuchtigkeitshaushalt.

* Lecithin wirkt rückfettend, erhöht als Baustoff der Zellmembran die Atmungsintensität der Haut, reguliert ihren Zellstoffwechsel und pH-Wert und macht sie geschmeidig.

* Rutin, ein starkes pflanzliches Antioxidans, festigt das Bindegewebe und die Innenwände der Blutgefäße, baut Collagen auf und schützt gegen UV-Strahlen. Age-Line verwendet Rutin in Form von Kleinkristallen, die 500 x besser löslich sind als herkömmliches Rutin und besser von der Haut aufgenommen werden.

* Tocopherol, ein Vitamin E Derivat, festigt die Haut, schützt vor freien Radikalen und verzögert den Alterungsprozess der Zellen. Es wirkt zellerneuernd, hemmt Entzündungen und lindert UV-Schäden. Zugleich bindet es Feuchtigkeit und trägt zur Hautglättung bei.

* Retinylpalmitat fördert den Stoffwechsel der Haut, stimuliert Collagen und Elastin, reguliert die Melanin-Synthese und reduziert dunkle Flecken und Rötungen. Es glättet die Hautstruktur, indem es Weichheit und Dicke der Haut verbessert.

AgeLine Eyelift Serum 30 ml, UVP 165EUR

Ab sofort erhältlich: https://ageline.de/produkt/eyelift-serum/

AgeLine® ist die erste Hautpflege, die wie eine Nahrungsergänzung für die Hautzellen funktioniert und bei der Ursache der Alterung ansetzt.

AgeLine® ist eine deutsche Produktserie, die durch die Zusammenarbeit der Freien Universität Berlin und des Berliner Instituts für mitochondriale Medizin entstanden ist. Zwei Forscher, Biologen und Mediziner haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam mit einem Team aus Kosmetikexperten und Dermatologen diese besondere Anti-Aging Gesichtspflege zu entwickeln. Grundlage sind dabei die körpereigenen Mitochondrien, die in der Medizin auch als Kraftwerke der Zellen bezeichnet werden. Um die Haut nachhaltig frei von Alterserscheinungen zu halten, müssen die Wirkstoffe direkt in die Mitochondrien gelangen – und hier setzen die AgeLine® Anti-Aging Produkte an.



