Eine Umstellung der Ernährung Ihres Hundes kann laut einer Studie mehr für den Planeten bewirken als eine Umstellung Ihrer eigenen Ernährung

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Eine Ernährung mit hohem Anteil an Fleisch, Eiern und Milchprodukten verursacht erhebliche Umweltkosten. Eine neue Studie hat jedoch gezeigt, dass in vielen Fällen die Umstellung Ihres Hundes auf eine nachhaltigere Ernährung einen größeren Einfluss auf den Planeten und Nutztiere haben kann als die Umstellung Ihrer eigenen Ernährung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82944/SustainablePet_021026_DEPRcom.001.jpeg

Die in der Fachzeitschrift Animals von Veterinärprofessor Andrew Knight veröffentlichte Studie ergab, dass ein durchschnittlicher Hund jährlich etwa 13 landwirtschaftlich gehaltene Landtiere mit seiner Ernährung konsumiert, verglichen mit neun bei einem durchschnittlichen Menschen – eine Differenz von etwa 40 %. Diese Lücke besteht vor allem deshalb, weil ein größerer Teil der Nahrungsenergie eines typischen Hundes aus tierischen Zutaten stammt – etwa 34 % – verglichen mit etwa 19 % bei Menschen.

Diese Zahlen stellen globale Durchschnittswerte dar und variieren je nach Land. In Ländern mit hohem Einkommen wie den Vereinigten Staaten ist der Verbrauch insgesamt höher. Dort verzehrt ein durchschnittlicher Mensch jährlich 24 landwirtschaftlich gehaltene Landtiere, verglichen mit 20 bei einem Hund – ein geringerer Unterschied von etwa 20 %.

Eine traditionelle fleischbasierte Tiernahrung hat daher erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und den Tierschutz. Allerdings werden Alternativen auf Basis von Pflanzen, mikrobiellen Proteinen und kultiviertem Fleisch immer leichter verfügbar. Eine vollständig pflanzliche oder vegane Tiernahrung kann mittlerweile in vielen Ländern problemlos bei Online-Händlern gekauft werden. Bis Anfang 2026 hatten 14 Studien und eine systematische Überprüfung gute Gesundheitsergebnisse für Hunde oder Katzen berichtet, die auf diese Weise gefüttert wurden. Allerdings sollte Tiernahrung von verantwortungsbewussten Herstellern produziert und vollständig ergänzt werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe enthalten sind.

Die potenziellen Vorteile sind erheblich. Wenn alle Haushunde auf eine ernährungsphysiologisch ausgewogene vegane Ernährung umgestellt würden, könnten jedes Jahr sechs Milliarden Landtiere vor der Schlachtung bewahrt werden. Die Einsparungen an Treibhausgasen würden das 1,5-fache der jährlichen Emissionen des Vereinigten Königreichs betragen, und mit der eingesparten Nahrungsenergie könnten 450 Millionen Menschen – die Bevölkerung der Europäischen Union – ernährt werden. Diese Berechnungen basieren auf Daten aus dem Jahr 2018, und da die Hundepopulation schneller wächst als die menschliche Bevölkerung, sind die potenziellen Vorteile heute sogar noch größer.

Nach der Auswertung der Umfrageergebnisse von Tausenden von Tierhaltern schätzte Knight außerdem, dass mindestens 150 Millionen Hunde und Katzen realistisch auf eine ausgewogene vegane Ernährung umgestellt werden könnten. Da die Analyse jedoch nur von einem Hund oder einer Katze pro Haushalt ausging, merkte er an, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher liegen.

Die Studie bewertete nachhaltige Tiernahrung anhand der Prinzipien des effektiven Altruismus, einer Philosophie, die Probleme nach Umfang, Vernachlässigung und Lösbarkeit priorisiert, um den Nutzen zu maximieren. Sie kam zu dem Ergebnis, dass nachhaltige Tiernahrung stark vernachlässigt wird, da es weltweit nur etwa zwei Vollzeitforscher außerhalb von Tierfutterunternehmen gibt und weniger als ein Prozent des Jahresbudgets der Bewegung zum Schutz von Nutztieren dafür aufgewendet wird.

Knight kam zu dem Schluss, dass pflanzliche Tiernahrung eine wirkungsvolle, aber übersehene Möglichkeit darstellt, die Nutzung von landwirtschaftlich gehaltenen Tieren zu reduzieren, die Ernährungssicherheit zu verbessern und Herausforderungen im Bereich Klima und Biodiversität anzugehen. Er forderte Tier- und Umweltschützer auf, über einen ausschließlich auf den Menschen ausgerichteten Ansatz hinauszuschauen und sich für eine nachhaltigere Ernährung einzusetzen. Es ist ironisch, sagte er, dass die Tierschutzbewegung die Ernährung ihrer eigenen Haustiere weitgehend übersehen hat.

Prof. Andrew Knight

a.knight@griffith.edu.au

QUELLE: Sustainable Pet Food Foundation

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Teedosen von ADV Dosenshop: Stilvoll, praktisch und vielfältig Sicher, schnell und transparent gebrauchte IT-Hardware verkaufen