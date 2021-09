Eine zunehmend elektrifizierte Welt braucht auch immer mehr Silber

Die Silbernachfrage kommt aus einer Vielzahl unterschiedlicher Märkte. Dies geht weit über Schmuck und Währungen hinaus.

Hochtechnologie-, Elektro-, Wärme- und viele weitere Industriebereiche sorgen für die Nachfrage nach Silber. Und diese Nachfrage, so sehen es viele Branchenkenner, wird für ein exponentielles Wachstum beim Silberbedarf sorgen. Vor allem die sogenannte „grüne Revolution“ ist auf das Edelmetall angewiesen. Dies, weil Silber die höchste thermische und elektrische Leitfähigkeit aller Metalle besitzt. So erklärt sich auch die starke Verwendung in elektronischen und technologischen Anwendungen. Die Elektronik verlangt übrigens Silber von höchster Reinheit, damit 99,99 Prozent Silber.

Rund 35 Prozent des gesamten Silberverbrauchs in den USA gehen in die Elektronik. Kostengünstigere Alternativen können da nicht mithalten, da die Eigenschaften von Silber einzigartig sind. Silber ist nun mal ein Supraleiter. Kontakte, Schalter, Drähte, Nanosilber-Lacke, Innovationen im Automobilbereich oder Batterien, Silber ist praktisch allgegenwärtig, in vielen Alltagsgeräten verbaut. Es kühlt durch seine thermischen Eigenschaften etwa die Computer.

Im Jahr 2020 gingen rund 486 Millionen Unzen Silber in die industrielle Fertigung. Bei der angestrebten weltweiten Dekarbonisierung der Welt brauchen vor allem drei Bereiche Silber, der Automobilsektor samt den Elektrofahrzeugen, die Solarenergiebranche und die Mobilfunk-Breitbandnetze der fünften Generation (5G). Um als Investor am Aufwärtspotenzial des Rohstoffes Silbers dabei zu sein, wäre ein Investment in Silbergesellschaften eine gute Möglichkeit. Zum Beispiel in Kuya Silver oder Tier One Silver.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – konzentriert sich auf Peru und Kanada. Bemerkenswert ist das Bethania-Projekt in Peru, welche bis 2016 produzierte und nun wiederbelebt werden soll.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – ist ein Explorationsunternehmen und konzentriert sich auf Peru. Dort liegt auch das aussichtsreiche Curibaya-Projekt, auf dem das erste Bohrprogramm gestartet wurde.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hello Pal investiert in Sprachausbildung