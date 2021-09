Großes geologisches Potenzial in Ecuador

Die Nachbarländer Peru und Kolumbien sind bereits renommierte Bergbauländer, Ecuador holt auf.

Die Geologie der drei Länder, Peru, Kolumbien und Ecuador ist die gleiche. In Ecuador aber wird der Bergbaubereich jetzt erst mit modernen Mitteln aufgebaut. Von der Pazifikküste bis zu den Anden erstreckt sich Ecuador, reiche Ressourcen sind vorhanden. Noch wurde nicht allzu viel erkundet. Einen gewissen Bekanntheitsgrad erfuhr das Gold- und Silberprojekt Fruta del Norte. Günstig für Bergbaugesellschaften in Ecuador ist die starke staatliche Unterstützung. Denn das Land betrachtet den modernen Bergbau als wichtigen Meilenstein für ein langfristiges Wirtschaftswachstum. Davon zeugen bedeutende rechtliche und steuerliche Reformen der letzten Jahre. So hat Ecuador in Infrastrukturprojekte investiert, auch ein nicht unerhebliches Kriterium für die Bergbaubranche.

Ecuador ist auch deshalb attraktiv für den Bergbausektor, weil viele Ecuadorianer über große Erfahrungen in der Branche verfügen. Dabei sind viele der Experten für aktuelle Projekte nach Ecuador zurückgekehrt. Universitäten und Fachhochschulen leisten zudem starke Bildungsarbeit. Geht es nach der Regierung in Ecuador, sollen ausländische Investitionen gefördert werden. Auch finanzpolitisch erweist sich das Andenland als vorausschauend, Währungen werden in US-Dollar umgerechnet und mit der Europäischen Union existiert ein formelles Handelsabkommen. Als Vorteil sollte sich die Nähe zum Panamakanal sowie die Modernisierung der Hafen- und Autobahnlogistik erweisen.

Zu den Unternehmen aus der Bergbaubranche, die sich Ecuador als Ziel ausgesucht haben, denn sie haben das Potenzial erkannt, gehören Adventus Mining und Aurania Resources.

Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=aTXqgT-my70 – entwickelt zusammen mit dem lokalen Partner Salazar Resources das Curipamba-El Domo-Projekt in Zentralecuador. Dazu kommt die Beteiligung von Adventus Mining an einer landesweiten Explorationsvereinigung.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=xhwmAAk1uCc – besitzt mehrere Projekte in Ecuador, unter anderem das The Lost Cities-Cutucu-Projekt und auch Liegenschaften in Peru.

