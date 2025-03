Einer der führenden TOP-Experten für Oralchirurgie in Deutschland

Spitzenmedizin auf höchstem Niveau: Dr. Christian Lamest, einer der führenden Experten für Oralchirurgie in Deutschland, wurde 2024 in die renommierte Focus Ärzteliste für TOP-Mediziner aufgenommen.

Dillingen, 12.03.2025 – Anspruchsvoller Auswahlprozess um Focus TOP-Mediziner zu werden

Mit der Aufnahme in die Focus-Ärzteliste gelang der Zahnklinik Saarland 2024 ein Durchbruch. Nur die renommiertesten, qualitativ hochwertigsten und kompetentesten Fachspezialisten schaffen es in diese Liste und bekommen die Chance auf das Focus-Siegel für ihre herausragenden Leistungen als TOP-Experte. Doch dies geschieht nicht durch eine einfache Anmeldung.

Was ist die Focus-Ärzteliste?

Jährlich werden im Rahmen einer Preisverleihung die hochrangigsten Fachexperten und die führenden Spezialisten der Medizin ermittelt. Die Ansprüche an eine Zahnklinik für die Nominierung sind enorm: Neben der Fachkompetenz und der betrieblichen Ausstattung entscheidet nämlich die Zufriedenheit der Patienten mit, ob eine bestimmte Einrichtung für diese Auszeichnung nominiert und in die Focus-Ärzteliste aufgenommen wird. Das Focus-Siegel gilt als eine der höchsten Auswertungen, die eine Zahnklinik in ihrem Fachgebiet verliehen bekommen kann.

Wie kommen die Empfehlungen für die Focus-Ärzteliste zustande?

Damit es zu einer Nominierung kommt, muss die medizinische Einrichtung ausdrücklich für diese empfohlen worden sein. Im Zuge einer Erhebung wird eine umfassende Zahl an Ärzten, medizinischen Fachgesellschaften und weiteren Experten befragt. Empfehlungen durch die internen Kollegen sowie die fachliche Expertise und der Ruf des Arztes in seinem Fachgebiet werden dabei berücksichtigt.

Auch objektive Kriterien fließen in die Beurteilung ein; so ein etwaiges wissenschaftliches Engagement, fachliche Spezialisierungen oder Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Ausgewertet werden diese Daten von einer gänzlich unabhängigen Redaktion.

Herkunft der Informationen

Sämtliche zusammengetragene Daten stammen einerseits aus Rezensionen und Publikationen, die online über die Zahnklinik Saarland zu finden sind, aber auch aus Gesprächen mit dem Chefarzt, seinen Mitarbeitern und Sekretärinnen sowie von Fachgesellschaften, beispielsweise die Zahnärztekammer oder die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). Auch wissenschaftliche Veröffentlichungen zählen dazu.

Der endgültige Preisträger (Dr. Christian Lamest) wird von der beauftragten Redaktion ausgewählt. Relevant ist insbesondere die Anerkennung der Leistungen durch die übrige Fachwelt. Je höher das Ausmaß der Anerkennung durch fremde Institutionen derselben Branche ist, desto eher kommt es zu einer Nominierung durch Empfehlung.

Die Zahnklinik Saarland punktet vor allem mit fachlicher Exzellenz in der Oralchirurgie, einschließlich der Implantologie. Zudem verzeichnet der TOP-Experte eine sehr hohe Patientenzufriedenheit und wartet mit außergewöhnlichem Engagement für Patienten und Branchenkollegen gleichermaßen auf, durch Fortbildungsmöglichkeiten und Fachvorträge, ergänzt durch 25-jähriges Bestehen.

Warum Patienten der Zahnklinik Saarland als TOP-Experten vertrauen

Als eine der führenden Einrichtungen für Oralchirurgie in Deutschland wurde die Zahnklinik Saarland 2024 in die Focus-Ärzteliste aufgenommen. Geführt vom Fach-Zahnarzt für Oralchirurgie Dr. Lamest erhielt sie das renommierte Focus-Siegel für ihre herausragenden zahnmedizinischen Leistungen, ermöglicht durch modernste technologische Ausstattung.

Ein hochkompetentes Team aus Zahnmedizinern brilliert durch seine exzellente und bedürfnisgerechte Versorgung der Patienten und präsentiert als fachübergreifende Ärztegemeinschaft die Endodontie sowie die Oralchirurgie mitsamt Implantologie als Schwerpunkte der Klinik.

