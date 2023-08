Einladung: 14. Brustkrebstag im Kreis RE für Betroffene & Interessierte

Brustkrebs: bewährte Behandlungen, aktuelle Entwicklungen, neue Erkenntnisse.

Experten teilen ihr Wissen mit Betroffenen & Interssierten

Zum 14. Mal lädt das BrustZentrum Kreis Recklinghausen zum Brustkrebstag ein. Je früher Brustkrebs diagnostiziert und bestmöglich behandelt werden kann, desto höhere Chancen auf Heilung und Erhalt der Lebensqualität bestehen – und das sogar in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung. Doch dazu müssen Betroffene möglichst gut informiert sein.

Deshalb heißen wir wieder alle Betroffenen und Interessierten am Samstag, 2.9. im Vestischen Cultur- und Congresszentrum des Ruhrfestspielhauses Recklinghausen herzlichst willkommen.

Betroffene fragen – Experten antworten.

Um 10 Uhr vormittags starten wir mit anschaulichen und aufschlussreichen Fachvorträgen zum aktu- ellen Stand bei der Therapie eines Mamma-Karzinoms: Dr. Dorothee Drüppel (Datteln), Victoria Soos (Marl) und Dr. Simone Sowa (Dorsten) zeigen die operativen Möglichkeiten von brusterhaltenden Me- thoden, Wiederherstellung und Lymphknoten-Operationen auf.

Strahlentherapeutin Dr. Petra Reimann und Onkologe Dr. Ludger Heflik (Recklinghausen) erläutern, wie man heute effektiv mit Nebenwirkungen umgeht.

Begrüßung und Moderation übernimmt das bewährte Duo Dr. Dorothee Drüppel, Chefärztin in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Sankt Vincenz-Krankenhaus Datteln und Koordinatorin des BrustZentrums mit Dr. Ludger Heflik aus der Praxis & Tagesklinik für internistische Onkologie und Hämatologie Recklinghausen.

Zum ersten Mal können unsere Gäste vier interaktive Workshops mitgestalten. Die Themen:

· Pathologie | Ihr Blick durchs Mikroskop

· Aromatherapie | Mit allen Sinnen gesund werden

· Fragen an die Expertenrunde | Operateur:in, Strahlentherapeut:in, Onkolog:in

· Studienteilnahme | Wie sinnvoll ist das für mich?

Umfangreiches Begleitprogramm

Zahlreiche Service-Angebote und Live-Demonstrationen komplettieren die Expertenrunde: Selbst- hilfegruppen, Dienstleister und Vertreter der Industrie geben an ihren Ständen und in Vorführungen eindrucksvolle und praktische Tipps und Informationen u.a. zu Aroma- und Kunsttherapie, zur Hand- massage sowie zu Ernährung, Körperpflege und mehr.

Alle Informationen zu den beteiligten Standorten online auf www.brustzentrum-re.de

Hintergrund: Brustkrebs – Jede achte Frau ist betroffen.

Immer öfter Aussicht auf völlige Heilung

Nach wie vor ist ein Mammakarzinom, wie Tumore der weibliche Brust im Fachjargon heißen, die mit Abstand häufigste Krebsart bei Frauen. Nur 1 % der Betroffenen sind Männer. 2022 wurden 71.375 Neuerkrankungen jährlich verzeichnet. Aber rechtzeitig erkannt und leitliniengerecht therapiert ist diese Krankheit, die über 12 % aller Frauen im Laufe ihres Lebens betrifft, immer häufiger heilbar.

Wer mehr untersucht, findet mehr Fälle.

Auf den ersten Blick scheint die Zahl der neuen Brustkrebs-Fälle seit Jahren zu steigen. Tatsächlich aber liegt das vor allem an den fast lückenlosen Untersuchungen der besonders gefährdeten Frauen ab 40 und der Einführung eines Mammographie-Screenings für über 50-Jährige. Zum Glück, denn Brustkrebs-Geschwüre können – früh erkannt – mit immer gezielteren und weniger belastenden Therapien äußerst erfolgreich behandelt werden. Verbesserte Diagnosen und neue Therapien durch ein interdisziplinäres Team wie im BrustZentrum Kreis Recklinghausen sorgen dafür, dass die Heilungsraten seit Jahren stetig steigen. Aktuell erleben 88 % der Betroffenen die nächsten fünf Jahre. Und die Zahl der überlebenden Frauen wächst dank unermüdlicher Forschung und Entwicklung weiter.

Selbst ist die Frau.

Voraussetzung für die Heilung und eine bleibende hohe Lebensqualität ist die möglichst frühe Erken- nung. Dabei spielen die Frauen selbst eine immer wichtigere Rolle: Zu 80 % entdecken Frauen inzwi- schen selbst Veränderungen an ihrer Brust. Die meisten davon sind gutartig. Doch je früher ein Arzt das begutachtet, desto besser stehen die Chancen, falls es tatsächlich Krebs ist.

Und natürlich spielt auch das eigene Verhalten eine wichtige Rolle: Im Verdacht, Krebs zu fördern stehen vor allem „schlechte Angewohnheiten“ wie Übergewicht, Rauchen und Alkoholkonsum.

Was, wenn der Krebs zurückkommt?

Bei einem Teil der Patient:innen kommt es im weiteren Verlauf zu einem Wiederauftreten der Erkran- kung (Rezidiv) oder auch zu Absiedelungen in anderen Körperregionen (Metastasen). Auch in diesen Situationen stehen in einem Brustzentrum wirksame Anschlusstherapien zur Verfügung.

Brustbewusstsein ist hilfreich.

Um die Chancen auf Heilung und den Erhalt der Lebensqualität zu steigern, helfen Ärzte bei der frühestmöglichen Entdeckung von Brustkrebs. Im BrustZentrum Kreis Recklinghausen bieten pro- grammverantwortliche Ärzte z. B. Mammografie-Screenings ortsnah an: In Recklinghausen im Prosper- Hospital, aber auch an den Standorten Datteln (St. Vincenz-Krankenhaus), Dorsten (KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord) und Marl (Paracelsus-Klinik).

