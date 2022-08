Terminankündigung: 13. Brustkrebstag im Kreis RE · Diagnose und Therapie aktuell

Brustkrebs: informieren, früh erkennen, optimal behandeln.

Experten teilen aktuelles Wissen in Recklinghausen.

Nach einem Jahr Corona-Pause lädt das BrustZentrum Kreis Recklinghausen zum 13. Brustkrebstag ein. Je besser Betroffene informiert sind, desto früher kann Brustkrebs diagnostiziert und bestmöglich behandelt werden. Anders gesagt: Je mehr „Brustbewusstsein“, desto höhere Chancen auf Heilung und Erhalt der Lebensqualität – und das sogar in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung.

Im Anschluss an einen fachlichen Austausch von Ärzt:innen und Expert:innen am Freitagabend sind alle Betroffenen und Interessierten am Samstag, 3.9. im Vestischen Cultur- und Congresszentrum des Ruhrfestspielhauses Recklinghausen wieder herzlichst willkommen.

Wichtige Fragen – richtige Antworten.

Um 10 Uhr vormittags geht es mit anschaulichen und aufschlussreichen Fachvorträgen zum aktuellen Stand bei Diagnose und Therapie los:

Experten aus dem kooperativen BrustZentrum Kreis RE geben einen Rückblick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. Weiter geht’s mit Dr. T. Brauckhoff: Der Chefarzt der Radiologie in Datteln erklärt, wie Patientinnen ins BrustZentrum kommen. Im Anschluss erklärt Prof. Dr. K.-J. Schmitz aus Reckling- hausen den Weg eines Präparates durch die Pathologie.

Nach einer Pause berichten die Onkologen Dres. L. Heflik und A. Abdu, was es Neues in der Chemo- und Antikörpertherapie gibt. Neuigkeiten aus der Strahlentherapie kommen von Dr. H.-G. Wehmeyer (Klinikum Vest) und dem Recklinghäuser Strahlentherapie-Duo Dr. D. Riesenbeck und Dr. P. Reimann. Die Psychotherapeutin M. Sc. C. Kost aus Bochum erklärt, wie man mit Erschöpfung und Ressourcen beim Fatique-Syndrom umgeht.

Begrüßung, Moderation und Schlussrunde (gegen 13 Uhr) übernimmt Dr. Dorothee Drüppel, Chefärztin in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Koordinatorin des BrustZentrums, unterstützt durch Dr. Ludger Heflik aus dem Onkokubus RE. Zum Abschluss stehen wieder alle Ärzte des BrustZent- rums und die externen Referenten für Fragen aller Art bereit.

Vielschichtiges Begleitprogramm

Umfangreiche Service-Angebote und Live-Demonstrationen komplettieren die Vorträge der Experten: Selbsthilfegruppen, Dienstleister und Vertreter der Industrie geben an ihren Ständen und in Vorfüh- rungen eindrucksvolle und praktische Tipps und Informationen u.a. zu Aroma- und Kunsttherapie, zur Handmassage und zum Yoga sowie zu Ernährung, Körperpflege und Mode.

