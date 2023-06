Einladung zum musikalischen Sommer in Pirmasens

4. Auflage des „Sommerintermezzo“ bietet abwechslungsreiches In- und Outdoor-Programm für Jung und Alt mit lokalen und überregionalen Künstlern

Vom 24. Juni bis 9. Juli lädt das „Sommerintermezzo“ alle Musik- und Kulturbegeisterten aus Nah und Fern nach Pirmasens ein. Inspiriert vom Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Kompass Europa: westwärts“ geben sich lokale wie überregionale Musiker unterschiedlichster Genres in der Festhalle bzw. im Kulturzentrum Forum ALTE POST ein Stelldichein. Karten für die acht Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich im Forum ALTE POST, Poststraße 2, sowie telefonisch unter 06331 2392716, per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de oder über Ticket Regional.

Ein Programm für alle Altersklassen

Das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz interpretiert das „Sommerintermezzo“ für sein Veranstaltungsangebot auf ganz eigene Weise: Mit dem Westen assoziiert man die große Freiheit – jung, dynamisch und eigentlich ist alles möglich. Daher haben die Organisatoren bewusst auch das junge Publikum eingebunden, beispielsweise das Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium und Kinder aus verschiedenen Grundschulen der Stadt. Zudem steht der Kinderkunsttag am 1. Juli ganz im Zeichen von Kunst und Kreativität für und mit Kindern. Neben langjährigen Partnern wie etwa dem Oratorienchor Pirmasens bereichern auch Gäste von außerhalb das diesjährige „Sommerintermezzo“. Dazu gehören unter anderem die bretonische Sängerin Gwennyn mit ihrer Band, die Sängerin und Schauspielerin Dana Golombek von Senden sowie der Percussionist Max Riefer.

Die Veranstaltungen des „Sommerintermezzo“ finden in der Festhalle bzw. im Elisabeth-Hoffmann-Saal im Forum ALTE POST statt; bei schönem Wetter werden der Hof des Kulturzentrums bzw. der Joseph-Krekeler-Platz bestuhlt, so dass sich die Gäste dort in den Pausen bei Snacks und Getränken aufhalten können.

Die „Sommerintermezzo“-Termine im Überblick

Samstag, 24. Juni 2023, 20.00 Uhr, Festhalle – „Eversmiling Liberty“

Rockoratorium von Jens Johansen und Erling Kullberg

Samstag, 1. Juli 2023, ab 10.00 Uhr, Forum ALTE POST – Kinderkunsttag

Sonntag, 2. Juli 2023, 11.00 Uhr, Festhalle – Carl Orffs „Carmina Burana“ für Kinder

Sonntag, 2. Juli 2023, 18.00 Uhr, Festhalle – Carl Orffs „Carmina Burana“

Mit Sonja Doniat (Sopran), Fabian Kelly (Tenor), Georg Gädker (Bariton), Christine und Stephan Rahn (Flügel), Max Riefer (Percussion), Oratorienchor Pirmasens, Kinderchor Münchweiler

Freitag, 7. Juli 2023, 20.00 Uhr, Forum ALTE POST – „Alles, nur nicht Texas“

Szenische Lesung mit Dana Golombek und Claudia Schmutzler

Samstag, 8. Juli 2023, 20.00 Uhr, Forum ALTE POST – Gwennyn & Band

Fusion zwischen Weltmusik und keltischem Electro-Pop-Rock

Sonntag, 9. Juli 2023, 14.30 Uhr, Forum ALTE POST – Musik am Sonntagnachmittag mit der Chorgemeinschaft Windsberg

In Kooperation mit dem städtischen Seniorenbüro

Sonntag, 9. Juli 2023, 20.00 Uhr, Festhalle – Max Riefer & Friends: „Caravan of Sound“

Eine musikalische Reise entlang der Seidenstraße.

Ausführliche Informationen zum Programm gibt es unter https://www.pirmasens.de/leben-in-ps/kultur/kulturprogramm.

