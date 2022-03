Einladung zum Transformations-Event des Jahres 2022 für den DACH-Raum

It’s Transformation Time. Eine neue Ära beginnt. Wir stellen die Weichen.

Selfmade-Millionäre Coach Nelly Kostadinova und Selfleadership-Expertin Martina Sattler haben sich zusammengetan, um mit den Life Transformation Days ambitionierte Menschen zu unterstützen, die eigene Superpower zu entfesseln und große Veränderungspotenziale mit Mut und Leichtigkeit für sich zu nutzen. Zur Einstimmung gibt es am 17. und 18. März ein kostenloses Online-LIVE-Event mit 20+ Top-Speakern aus dem deutschsprachigen Raum. Ab April 2022 werden Menschen in Santa Margherita, Ligurien, in ihre Höchstform begleitet. Die Idee ist nicht durch und durch neu und doch vom Setting absolut einzigartig.

„Wir richten uns ganz klar an Menschen, die MEHR vom Leben wollen. Jeder Mensch möchte sich entwickeln und weiterkommen – das ist ein UR-Bedürfnis. Oft fehlen die richtigen Impulse und Inspirationen sowie die zielgerichtete Begleitung. Ich freue mich darauf, dieses Projekt gemeinsam mit dem außergewöhnlichen Role-Model für die verkörperte „Power of Action“ Nelly Kostadinova zu verwirklichen und Menschen eine einmalige Chance zu bieten, um ihrem Leben beruflich und privat eine Adrenalinspritze zur Transformation bereitzustellen“, so Martina Sattler.

Alles beginnt virtuell

Um die eigene Transformation zu gestalten, benötigt es Willen und Mut im Gepäck. Dann kann die Reise beginnen. Das Gewinnen von Kraft und Vertrauen zur besten Version seiner selbst und die Erhöhung der eigenen Sichtbarkeit werden am Ende die Resultate sein. Wie werden wir das erreichen?

Für die Online-Transformation-Days am 17. und 18. März sind mehr als 20 Coaches, Unternehmer und Transformations-Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol am Programm, die alle LIVE zum Thema sprechen und Impulse geben werden, damit jeder den ersten Schritt tun kann. Die Experten kommen aus den Bereichen Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung, sind erfolgreiche Unternehmer*Innen, leben Weisheitstraditionen, sind Coaches, haben bereits außergewöhnliche Transformationen hinter sich. Die Registrierung zum Online-Event ist mit keinen Kosten verbunden!

Die Transformation im „Boat-Room“ in Ligurien verankern

Die Transformationstage in Ligurien im wunderschönen Santa Margherita starten im April. Die Teilnahme ist an verschiedenen Terminen möglich. Alle, die ihre Visionen vor den Vorhang holen wollen und beruflich sowie privat Veränderungen anstreben, werden an den jeweils 5 Transformationstagen mit maximal 21 Gleichgesinnten zum Erfolg begleitet. Die Transformation wird „over the sea“ im „Boat-Room“ besiegelt. Neben Nelly Kostadinova und Martina Sattler werden jede Woche unterschiedliche, aber maximal zwei weitere Transformations-Experten und Coaches dabei sein, was die Life Transformation Days zusätzlich besonders machen wird.

Nelly Kostadinova: „Ich bin in Transformation verliebt und vor allem in mein Coaching, das Menschen von null auf hundert bringt und bin mir absolut sicher, dass ich jedem Menschen das Selfmade-Millionäre Mindset beibringen kann.“

Martina Sattler: „Wir servieren ein Feuerwerk an Chancen für jeden, der sich entschließt, die eigene Transformation ins Traumleben zu erfahren. Die gesamte Power wird gebündelt. Nelly und ich sind komplett unterschiedlich und doch verbinden uns gemeinsame Werte. Durch die Gegensätze können wir ideal auf die einzelnen Teilnehmer eingehen und unterstützen, die eigene Vision wahr werden zu lassen.“

Über La Dolce Vita Cooperation GesbR

Nelly Kostadinova und Martina Sattler gründeten 2021 La Dolce Vita Cooperation GesbR, um Menschen auf der Suche nach Transformation und Veränderung mit Online-LIVE-Veranstaltungen und außergewöhnlichen Vor-Ort-Events zu ihren Visionen zu führen und zu begeistern. Zu den kostenlosen Tickets für die Online Transformation Days.

Über Nelly Kostadinova

Nelly Kostadinova ist TV-Moderatorin, Selfmade-Millionäre Coach und Autorin. 2021 hat sie das durch sie gegründete und global sehr erfolgreich tätige Unternehmen Lingua World verkauft. Die gebürtige Bulgarin kam nach der Wende und Abschluss ihres Journalismus-Studiums nach Deutschland und hat heute nach Bulgarien, Deutschland und Südafrika, ihre 4. Heimat in Italien, Santa Margherita in Ligurien gefunden, wo sie Menschen unterstützt, um das Selfmade-Millionäre Mindset zu erwerben.

Über Martina Sattler

Als erfolgreiche Beraterin für Unternehmen und Selbstständige sowie Gründerin von yogame und Podcasterin konnte die erfahrene Selfleadership-Expertin bereits viele Menschen begleiten, um entscheidende Schritte für berufliche und private Entwicklungen zu setzen. Martina Sattler lebt mit ihrem Mann und ihrem knapp 2jährigen Sohn in der Nähe von Graz in Österreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Dolce Vita Cooperation GesbR

Frau Martina Sattler

Semriacherstraße 4

8102 Semriach

Österreich

fon ..: +436644076948

web ..: http://lifetransformationdays.com

email : support@lifetransformationdays.com

Pressekontakt:

La Dolce Vita Cooperation GesbR

Frau Martina Sattler

Semriacherstraße 4

8102 Semriach

fon ..: +436644076948

