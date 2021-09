Bauarbeiten rund ums Dach im Raum Ludwigsburg

Arbeiten rund ums Dach zuverlässig und mit Kompetenz ausüben lassen. Im Raum Ludwigsburg bietet das Team von Oskar Blummer GmbH & Co. KG Qualität nach Maß.

Die Oskar Blummer GmbH & Co. KG bietet im Raum Ludwigsburg erstklassigen Service für Bauträger, Architekturbüros und Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen. Der eingetragene Dachdecker-Innungsbetrieb ist in der Region Ludwigsburg für Qualität, kreative Lösungen und zuverlässige Kompetenz bekannt.

Dachkonstruktionen, Aufbauten, Abdeckungen, Renovierungen, Holzbau oder Fassaden: Wenn es ums Dach geht, können sich Bauträger, Bauherren und Bauherrinnen voll auf die Expertise der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Oskar Blummer GmbH & Co. KG verlassen. Bauingenieur Hendrik Ambrus führt den Familienbetrieb mit 34 Angestellten modern und zukunftsorientiert. Themen der Energiesanierung, Vorbereitungen für Fotovoltaik und Solaranlageninstallation gehören schon seit Jahren zum Repertoire des Innungsbetriebs. In regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungen lernen die qualifizierten und zertifizierten Angestellten im hauseigenen Schulungsraum die neuesten Methoden und Handwerkstechniken kennen, um Eigenheimbesitzern und -besitzerinnen, Hausverwaltungen und sonstigen Bauträgern auch in Zukunft die bestmöglichen Leistungen anbieten zu können.

Vielfältiges Leistungsspektrum, alles aus einer Hand

Unter Führung von Bauingenieur Hendrik Ambrus bietet die Oskar Blummer GmbH & Co. KG Leistungen für Steildächer, Flachdächer, Abdichtungsarbeiten, Holzbau und Fassaden an. Die Zimmerer und Zimmerinnen der Oskar Blummer GmbH & Co. KG arbeiten in einer betriebseigenen Werkshalle für Holzarbeit. Hier werden Projekte vorbereitet und in einem eigenen Ausstellungsraum für Kunden und Kundinnen präsentiert. Balkone, Carportdächer oder kleinere Dachstühle und Gauben werden in erstklassiger Handarbeit gefertigt und nach Maß installiert.

Im Bereich der Steildächer bieten die Profis von Oskar Blummer GmbH & Co. KG Fachwissen und Spezial-Know-how rund um Dacheindeckungen. Dabei stehen Eindeckungsarten mit Tonziegeln und Betondachsteinen im Vordergrund für Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen.

Abdichtungen und Flachdacharbeiten mit Oskar Blummer GmbH & Co. KG

Bei Flachdachkonstruktionen spielt die Abdichtung eine besondere Rolle. Hier arbeiten die Fachleute von Oskar Blummer GmbH & Co. KG mit Bitumenschweißbahnen oder Kunststoffbahnen und unterstützen Auftraggeber und Auftraggeberinnen auch bei der Realisierung von begrünten Flachdächern mit Wurzelschutzbahnen und Flüssigwerkstoffen.

Bei älteren Gebäuden werden im Rahmen von professionellen Dachsanierungen außerdem Asbestsanierungen nach TRGS 519 durchgeführt. Die fachgerechte Erneuerung von Balkon- und Terrassenbelägen fällt ebenfalls in das Leistungsspektrum rund um die Flachdacharbeiten. Als Experten und Expertinnen für Dachbauarbeiten können Bauträger sich bei der Oskar Blummer GmbH & Co. KG auf moderne Konzepte zu Lichtlösungen verlassen. Dabei stehen der Dachfenstereinbau von Velux- und Rotomodellen, Reparaturen mit originalem Dachfensterzubehör oder die Installation von Lichtkuppeln zur Auswahl.

Dachdecker-Innungsbetrieb Oskar Blummer GmbH & Co. KG

Die Büroräume und Werkshallen mit Ausstellungsräumen der Oskar Blummer GmbH & Co. KG finden Kunden und Kundinnen in der Carl-Zeiss-Straße 6 im Gewerbegebiet Laiern III in Bietigheim-Bissingen. Die Türen zum Betriebsgelände stehen Interessierten Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr offen. Telefonisch ist der Dachdecker-Innungsbetrieb unter 07142-515 30 erreichbar.

