  • Einmal im Leben: Diese 5 Reiseabenteuer gehören auf jede Bucketlist

    TMC Reisen hat sich auf maßgeschneiderte Fernreisen spezialisiert und stellt fünf unvergessliche Erlebnisse vor, die sich perfekt für die persönliche Bucketlist eignen

    BildRosenheim, September 2025 – Viele Reisende träumen davon, einmal im Leben die ganz besonderen Orte dieser Welt zu entdecken: paradiesische Inseln, endlose Weiten, wilde Tiere oder legendäre Straßen. TMC Reisen hat sich auf maßgeschneiderte Fernreisen spezialisiert und stellt fünf unvergessliche Erlebnisse vor, die sich perfekt für die persönliche Bucketlist eignen – und die Gäste dank des Expertenwissens von TMC Reisen ganz individuell erleben können.

    1. Roadtrip durch die Florida Keys
    Über die berühmte „Overseas Highway“-Route führt die Reise von Miami bis nach Key West – immer über türkisblauem Wasser. Traumstrände, lebendige Städte und karibisches Flair machen diese Tour einzigartig.

    2. Inselhüpfen in der Südsee
    Ob Fiji, Tahiti oder die Cook Islands – TMC Reisen ermöglicht authentische Einblicke in das Inselleben im Südpazifik. Von Kreuzfahrten mit kleinen Schiffen bis hin zu luxuriösen Strandresorts bleibt kein Wunsch offen.

    3. Safari-Abenteuer in Namibia
    Die unendliche Weite der Namib-Wüste, Begegnungen mit Elefanten, Löwen und Giraffen sowie das Gefühl von Abenteuer in einem Allradcamper – Namibia ist ein Traumziel für Naturliebhaber und gehört auf jede Bucketlist.

    4. Mit dem Camper durch Neuseeland
    Neuseeland bietet eine der schönsten Kulissen für einen Roadtrip weltweit: Fjorde, Vulkane, Strände und Regenwälder. Mit einem Camper von TMC Reisen entdecken Gäste das Land der Kiwis in ihrem eigenen Tempo.

    5. Das Outback Australiens erleben
    Rote Erde, endlose Horizonte und die Kultur der Aborigines – Australien pur. Mit geführten Touren oder im Allradcamper erleben Reisende den Zauber des Outbacks zwischen Uluru, Kings Canyon und den Flinders Ranges.

    „Unsere Bucketlist-Erlebnisse zeigen, wie vielfältig und außergewöhnlich Reisen mit TMC Reisen sein können“, erklärt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen. „Wir kombinieren individuelle Beratung mit langjähriger Erfahrung und sorgen dafür, dass unsere Kunden ihre ganz persönlichen Traumreisen verwirklichen.“

    Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter:
    www.tmc-reisen.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: 080319019833
    fax ..: 080319019834
    web ..: https://www.tmc-reisen.de
    email : presse@tmc-reisen.de

    TMC Reisen ist seit vielen Jahren auf maßgeschneiderte Reisen nach Australien, Neuseeland, in die Südsee sowie nach Afrika spezialisiert. Mit einem breiten Partnernetzwerk bietet das Unternehmen authentische Erlebnisse und persönliche Beratung für individuelle Reisewünsche weltweit.

