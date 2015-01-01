  • Einstieg neu definiert: der klappbare Allesschneider markant 7

    Mit der neuen markant 7 erweitert ritterwerk seine erfolgreiche Produktfamilie um ein hochwertiges Einstiegsmodell, das Schneidpräzision, Sicherheit und modernes Design vereint.

    BildDer Allesschneider wurde speziell entwickelt, um praktische Funktionen in kompakter Form zugänglich zu machen – ohne Kompromisse bei Komfort und Bedienbarkeit.

    Besonders platzsparend
    Im geklappten Zustand misst die markant 7 lediglich 10,5 cm Breite und fügt sich damit optimal in jede Küche ein. Neu sind die Messerabdeckung für noch bessere Schneidergebnisse sowie die überarbeitete Form, die sich nahtlos in moderne Küchendesigns einfügt. Daumenschutz, Restehalter und Schlittenboden lassen sich platzsparend und sicher am Gerät verstauen.

    Mehr Flexibilität beim Schneiden
    Die markant 7 bietet eine Schnittstärkeeinstellung bis ca. 15 mm – und damit mehr Spielraum als die Vorgängermodelle. So lassen sich nicht nur hauchdünne Scheiben, sondern auch dickere Stücke mühelos und präzise schneiden. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten, egal ob für Brot, Käse, Wurst oder Gemüse. Ergänzt wird dies durch das 2-Finger-Einschaltsystem, das höchste Sicherheit beim Gebrauch garantiert.

    Komfortabler Schlittenweg
    Mit einem Schlittenweg von rund 20 cm überzeugt die markant 7 durch eine verbesserte Handhabung auch bei größerem Schneidgut. Die neue Schlittenführung sorgt zudem für eine wesentlich stabilere, leichte Schlittenbewegung und erleichtert so die Handhabung beim Schneiden. Diese optimierte Führung sorgt für gleichmäßige Schnitte bei minimalem Kraftaufwand – ein deutlicher Vorteil.

    Einzigartige Schlittenführung
    Ein besonderes Merkmal der markant 7 ist die einzigartige Schlittenführung, die für eine stabile, gleichmäßige und leichtgängige Bewegung sorgt. Der Schlitten gleitet kontrolliert entlang der Führungsschienen und ermöglicht so präzise Schneidergebnisse bei minimalem Kraftaufwand. Gerade im Einstiegssegment setzt ritterwerk damit ein deutliches Komfort- und Qualitätsstatement.

    Mehrwert dank Messerabdeckung
    Die integrierte Messerabdeckung bietet bei der markant 7 einen entscheidenden Vorteil beim Schneiden. Sie sorgt für eine optimale Führung des Schneidguts und verhindert, dass Scheiben am Messer haften bleiben oder unkontrolliert mitdrehen. Das Ergebnis sind gleichmäßigere Schnitte und ein ruhigerer Schneidvorgang. Für die Reinigung lässt sich die Messerabdeckung einfach abnehmen, was zusätzlich den Bedienkomfort erhöht. Vor allem aber verbessert sie die Schneidgutführung spürbar – ein zentrales Qualitätsmerkmal der markant 7.

    Mit der markant 7 bringt ritterwerk ein Gerät auf den Markt, das Alltagstauglichkeit, Sicherheit und zeitlose Bauhaus-inspirierte Ästhetik verbindet – und so den Anspruch des Unternehmens unterstreicht: ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ritterwerk GmbH
    Frau Victoria Keller
    Industriestr. 13
    82194 Gröbenzell
    Deutschland

    fon ..: 081424401639
    web ..: https://www.ritterwerk.de
    email : victoria.keller@ritterwerk.de

    Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905
    Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

    souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

    Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

    Pressekontakt:

    ritterwerk GmbH
    Frau Victoria Keller
    Industriestr. 13
    82194 Gröbenzell

    fon ..: 081424401639
    email : victoria.keller@ritterwerk.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. THE 56 – Effizientes Schneiden neu definiert
      Der neue, programmierbare Stapelschneider THE 56 definiert das Thema Schneiden ganz neu. Genau wie ein Profi....

    2. AVATR definiert Luxus neu, CHANGAN DEEPAL präsentiert futuristisches Design
      CHANGAN DEEPAL verfolgt mit seiner progressiven und zukunftsweisenden Designsprache einen völlig neuen Ansatz in der Ästhetik von Elektrofahrzeugen...

    3. Erlebnis Ladepark neu definiert: BLOXS präsentiert smarte Wartelounge für E-Auto-Fahrer
      Die BLOXS CHARGING LOUNGE 45 ist eine innovative Plug & Play-Premium-Lösung, die sich vollkommen auf die Bedürfnisse der Wartenden konzentriert....

    4. Fashion Design Institut: Wie der Einstieg in die Modebranche gelingt
      Rund um die Modebranche finden sich viele spannende Berufe. Das Fashion Design Institut bietet für junge Leuten einen Weg in die Welt von Mode und Design....

    5. Made for Professionals – Wie foxxdiscount das Discountprinzip neu definiert
      foxxdiscount steht für modernes Großhandelsdenken: Effizienz durch Systemintelligenz - kein Preisdumping, sondern strukturierte, datengetriebene Prozesse für Qualität, Tempo und Transparenz....

    6. FlowMagnet: Zeiteffizienz neu definiert
      In einer Arbeitswelt, die zunehmend von Geschwindigkeit und Effizienz geprägt ist, suchen Unternehmen ständig nach Wegen, ihre Prozesse zu optimieren....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.