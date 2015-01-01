Einstieg neu definiert: der klappbare Allesschneider markant 7

Mit der neuen markant 7 erweitert ritterwerk seine erfolgreiche Produktfamilie um ein hochwertiges Einstiegsmodell, das Schneidpräzision, Sicherheit und modernes Design vereint.

Der Allesschneider wurde speziell entwickelt, um praktische Funktionen in kompakter Form zugänglich zu machen – ohne Kompromisse bei Komfort und Bedienbarkeit.

Besonders platzsparend

Im geklappten Zustand misst die markant 7 lediglich 10,5 cm Breite und fügt sich damit optimal in jede Küche ein. Neu sind die Messerabdeckung für noch bessere Schneidergebnisse sowie die überarbeitete Form, die sich nahtlos in moderne Küchendesigns einfügt. Daumenschutz, Restehalter und Schlittenboden lassen sich platzsparend und sicher am Gerät verstauen.

Mehr Flexibilität beim Schneiden

Die markant 7 bietet eine Schnittstärkeeinstellung bis ca. 15 mm – und damit mehr Spielraum als die Vorgängermodelle. So lassen sich nicht nur hauchdünne Scheiben, sondern auch dickere Stücke mühelos und präzise schneiden. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten, egal ob für Brot, Käse, Wurst oder Gemüse. Ergänzt wird dies durch das 2-Finger-Einschaltsystem, das höchste Sicherheit beim Gebrauch garantiert.

Komfortabler Schlittenweg

Mit einem Schlittenweg von rund 20 cm überzeugt die markant 7 durch eine verbesserte Handhabung auch bei größerem Schneidgut. Die neue Schlittenführung sorgt zudem für eine wesentlich stabilere, leichte Schlittenbewegung und erleichtert so die Handhabung beim Schneiden. Diese optimierte Führung sorgt für gleichmäßige Schnitte bei minimalem Kraftaufwand – ein deutlicher Vorteil.

Einzigartige Schlittenführung

Ein besonderes Merkmal der markant 7 ist die einzigartige Schlittenführung, die für eine stabile, gleichmäßige und leichtgängige Bewegung sorgt. Der Schlitten gleitet kontrolliert entlang der Führungsschienen und ermöglicht so präzise Schneidergebnisse bei minimalem Kraftaufwand. Gerade im Einstiegssegment setzt ritterwerk damit ein deutliches Komfort- und Qualitätsstatement.

Mehrwert dank Messerabdeckung

Die integrierte Messerabdeckung bietet bei der markant 7 einen entscheidenden Vorteil beim Schneiden. Sie sorgt für eine optimale Führung des Schneidguts und verhindert, dass Scheiben am Messer haften bleiben oder unkontrolliert mitdrehen. Das Ergebnis sind gleichmäßigere Schnitte und ein ruhigerer Schneidvorgang. Für die Reinigung lässt sich die Messerabdeckung einfach abnehmen, was zusätzlich den Bedienkomfort erhöht. Vor allem aber verbessert sie die Schneidgutführung spürbar – ein zentrales Qualitätsmerkmal der markant 7.

Mit der markant 7 bringt ritterwerk ein Gerät auf den Markt, das Alltagstauglichkeit, Sicherheit und zeitlose Bauhaus-inspirierte Ästhetik verbindet – und so den Anspruch des Unternehmens unterstreicht: ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

Deutschland

fon ..: 081424401639

web ..: https://www.ritterwerk.de

email : victoria.keller@ritterwerk.de

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

Pressekontakt:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

fon ..: 081424401639

email : victoria.keller@ritterwerk.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hemmersbach ernennt Raphael Krause zum Chief Revenue Officer für die Americas-Region Eiskalt. Kompakt. Sofort bereit.: BEEZER® IceCube mini bringt Erfrischung in kompakter Form