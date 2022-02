Einzigartige Block- und Naturstammhäuser in Süddeutschland

Ein naturverbundenes, charakteristisches und authentisches Wohnklima lässt sich am besten mit Block- und Naturstammhäusern der Naturhaus Lanz GmbH verwirklichen.

Mit Leidenschaft, höchster handwerklicher Qualität und originellen Lösungen verwirklicht die Naturhaus Lanz GmbH seit mehr als 20 Jahren die Traumhäuser ihrer Kundinnen und Kunden. Bei dem Bau der Wohnhäuser ist die charakteristische Einzigartigkeit von natürlichen Rohstoffen ein Quell der Inspiration, um individuell Block- und Naturstammhäuser zu bauen.

Block- und Naturstammhäuser: das Angebot

Traditionelle Blockhäuser erschaffen ein unvergleichliches Wohnerlebnis. Die Optik von naturbelassenen Holzstämmen ist mit keinem anderen Baustoff nachzuahmen. Der Duft von Holzstämmen schafft eine einzigartige Wohn- und Wohlfühlatmosphäre, wodurch ein naturverbundenes Lebensgefühl entsteht. Die Naturhaus Lanz GmbH hat zahlreiche Blockhäuser im traditionellen Stil in Kanada und Europa gebaut. Ein traditionelles Blockhaus kann als Wohnhaus, Chalet, Ferienhaus, kanadisches Blockhaus, Tiny House oder als Gartensauna realisiert werden.

Neben den traditionellen Blockhäusern sind auch die Bauarten im Stil von Post and Beam populär. Post and Beam bedeutet übersetzt Pfosten und Riegel. Die tragenden Elemente werden von Säulen, Balken und Traversen gebildet. Die Bauweise ist mit der von Fachwerkhäusern vergleichbar, wodurch ein umfangreiches Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten entsteht. Man kann die Wandelemente zwischen den Säulen mit Putz-, Mauer-, Glas- und Naturstammelementen ausfüllen. Dadurch kann sich ein Blockhaus im Stil von Post and Beam in ein urbanes Umfeld einfügen. Außerdem ist dieser Baustil auch für Tiny Houses geeignet.

Vorteile durch beste Qualität, erstklassige Beratung und hochwertige Rohstoffe

Für den Bau von Blockhäusern verwendet die Naturhaus Lanz GmbH Hölzer der Fichte, der Weißtanne und der Douglasie, die alle aus dem Schwarzwald stammen. Bei den verwendeten Hölzern wird viel Wert darauf gelegt, dass diese wintergeschlagen sind. Der Saftanteil ist bei wintergeschlagenen Hölzern geringer, was mit bautechnischen Vorteilen verbunden ist und das Wohnklima verbessert. Die Hölzer werden ausschließlich aus zertifizierten Wäldern bezogen, weil eine nachhaltige und umweltschonende Wirtschaftsweise wichtig für die Naturhaus Lanz GmbH ist.

Die Kundinnen und Kunden von Naturhaus Lanz profitieren von Blockhäusern, die individuell und maßgenau an ihre Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen angepasst werden. Ein Blockhaus der Naturhaus Lanz GmbH ist aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Dadurch wird das Klima geschont. Zudem bindet das verarbeitete Holz CO?.

Alle Leistungen von Naturhaus Lanz kommen aus einer Hand, gerne übernehmen wir auch den Innenausbau, die Treppen, die Böden und den Dachausbau, dadurch können wir Ihnen Leistungen bis zur Stufe Ausbauhaus bieten.

Naturhaus Lanz GmbH: der Partner für Block- und Naturstammhäuser

Die Naturhaus Lanz GmbH wurde 2001 von Olaf Lanz, der bis heute als Geschäftsführer fungiert, gegründet und hat seitdem über 120 nationale und internationale Bauprojekte verwirklicht. Momentan zählt das Unternehmen zwölf Beschäftigte. Der Firmensitz der Naturhaus Lanz GmbH liegt in der Gewerbestraße 8 in 72131 Ofterdingen. Kontakt kann telefonisch unter der +49 (0) 7473 3793 843 oder schriftlich unter der E-Mail-Adresse info@naturhaus-lanz.de hergestellt werden.

