  • Eiskalt. Kompakt. Sofort bereit.: BEEZER® IceCube mini bringt Erfrischung in kompakter Form

    Mit dem neuen BEEZER® IceCube mini erweitert das bayerische Unternehmen ritterwerk seine Kühlkompetenz um eine weitere Innovation.

    BildEine tragbare Eiswürfelmaschine, die Eiswürfel in wenigen Minuten liefert – überall dort, wo spontan Erfrischung gefragt ist.

    Ob beim Camping, auf dem Balkon, bei kleinen Feiern oder im Alltag zu Hause: Der BEEZER® IceCube mini produziert innerhalb von nur 8 bis 9 Minuten acht frische Eiswürfel, ganz ohne Vorkühlzeit oder Festwasseranschluss. Zwei wählbare Größen, ein kompaktes Format kaum größer als ein DIN-A4-Blatt und das geringe Gewicht von 5,6 kg machen das Gerät zum idealen Begleiter für jede Gelegenheit.

    Ein elegantes Touch-Panel, eine Wasserstandswarnung, automatische Abschaltung bei vollem Eisbehälter und die integrierte Selbstreinigungsfunktion sorgen für eine komfortable und hygienische Handhabung – ganz im Sinne der unkomplizierten BEEZER-Philosophie: Erfrischung auf Knopfdruck.

    Technisch basiert der IceCube mini auf einem leistungsstarken Kompressorkreislauf, wie er auch in Kühlschränken zum Einsatz kommt. Dank der hochwertigen Isolierung arbeitet das Gerät dabei besonders energieeffizient – mit einer Tagesleistung von bis zu 12 kg Eis.

    Mit dem IceCube mini bringt BEEZER® ein weiteres Produkt auf den Markt, das Funktionalität, Mobilität und Design vereint – für Drinks, die Eindruck machen, und Momente, die in Erinnerung bleiben.

    Technische Daten:

    * Leistungsaufnahme: 120 Watt
    * Spannung & Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
    * Geräuschpegel <=50dB(A)
    * Kapazität: 11-12 kg/24h
    * Wassertankvolumen: 0,8 Liter
    * Eisbehältervolumen: 0,9 Liter
    * Kältemittel: R600a / 15g
    * Klimaklasse: N/SN/ST/T
    * Intertek/GS, Schutzklasse 1, CE
    * Maße: Breite 18,5 cm Höhe 27,5 cm Tiefe 30,5 cm
    * Gewicht: 5,6 kg

    Technische Änderungen vorbehalten.

    Über BEEZER®

    BEEZER® ist eine Marke von ritterwerk und steht seit 2023 für stilvolle Kühltechnik mit Erlebnisfaktor. Was mit dem „wahrscheinlich schnellsten Getränkekühler der Welt“ begann, ist heute eine eigenständige Produktwelt für außergewöhnliche Kälteerlebnisse. Mit dem IceCube mini präsentiert BEEZER® 2026 das dritte Gerät im Sortiment – für perfekte Erfrischung, immer und überall.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ritterwerk GmbH
    Frau Victoria Keller
    Industriestr. 13
    82194 Gröbenzell
    Deutschland

    fon ..: 081424401639
    web ..: https://www.ritterwerk.de
    email : victoria.keller@ritterwerk.de

    Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905
    Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

    souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

    Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
