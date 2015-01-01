ELA Container Standorteröffnung Trappenkamp: Ein starkes Fundament für die Zukunft

ELA Container feiert eine neue Niederlassung in Norddeutschland.

Mit rund 100 Gästen, darunter Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende, hat ELA Container die offizielle Eröffnung seines neuen Standorts in Trappenkamp gefeiert. Die Veranstaltung markierte den erfolgreichen Abschluss einer schrittweisen Aufbauphase, die im letztem Jahr begonnen hatte.

Auf einer Gesamtfläche von 69.000 Quadratmetern bietet der Standort heute moderne Büroflächen, 4.200 Quadratmeter Hallenfläche, sowie einen Showroom, in dem die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ELA Container live präsentiert werden können. Damit schafft das Unternehmen optimale Bedingungen, um seine Kundinnen und Kunden in Norddeutschland und Skandinavien noch besser und schneller zu betreuen.

„Wir sind stolz darauf, was hier in den vergangenen Monaten entstanden ist. Aus einer Idee ist Schritt für Schritt ein lebendiger Standort gewachsen – mit modernen Arbeitsplätzen, großzügigen Lager- und Produktionsflächen und einem Showroom, der zeigt, wofür ELA steht: Qualität, Flexibilität und Kundennähe“, betont Standortleiter Nico Gehrs.

Nach den offiziellen Grußworten und Danksagungen durch die ELA Container Geschäftsführung führte ein Rundgang über das Gelände die Gäste durch die modernen Büro- und Hallenflächen. Anschließend blieb bei Snacks, feinen Häppchen eines regionalen Caterers und Kaffeespezialitäten vom Barista ausreichend Zeit für persönliche Gespräche, Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre.

Mit dem neuen Standort setzt ELA Container seine erfolgreiche Expansionsstrategie in Nordeuropa fort und investiert gezielt in die regionale Präsenz, um noch flexibler und kundenorientierter agieren zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.



