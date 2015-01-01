ELA Schulcontainer für den Ausbau einer Schule in Albanien

ELA liefert modernes und funktionales Schulgebäude aus Containern nach Lezhe im Nordwesten des Landes.

Das Lezha Academic Center (LAC) ist eine englischsprachige Privatschule mit Sitz in Lezhe im Nordwesten Albaniens. In den vergangenen Jahren war die Schule mit einer stetig wachsenden Schülerzahl konfrontiert – die bestehenden Unterrichtsräume stießen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Zu viele Kinder lernten auf engstem Raum, was den Schulalltag und den Unterrichtsbetrieb deutlich erschwerte. Eine dauerhafte Lösung war gefragt, um den steigenden Platzbedarf schnell und zugleich komfortabel zu decken, ohne den laufenden Schulbetrieb zu unterbrechen.

Ein kompletter Neubau hätte einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand bedeutet, daher entschied sich die Schulleitung für eine flexible und sofort verfügbare Raumlösung. ELA Container erwies sich hier als idealer Partner: Mit einem modularen Raumkonzept konnte innerhalb kürzester Zeit ein modernes, funktionales Schulgebäude errichtet werden, das alle Anforderungen an Komfort, Sicherheit und Lernatmosphäre erfüllt.

„In nur wenigen Wochen haben wir bei ELA eine komplette Schulanlage mit 22 Containern nach Albanien geliefert – ein neues Terrain für uns! Dank der professionellen Zusammenarbeit mit unserem Kunden und dem engagierten ELA Team konnten wir das Projekt reibungslos und effizient umsetzen“, betont Heiko Frerichs, International Sales Manager bei der ELA Container GmbH.

Das neue Schulgebäude besteht aus 15 Klassenraumcontainern, vier Flurcontainern, zwei Sanitärcontainern sowie einem Aufenthaltscontainer und umfasst damit eine Nutzfläche von 386 Quadratmetern. Tische, Stühle, Akustiksegel und Whiteboards wurden für eine einwandfreie Lernumgebung ebenfalls mitgeliefert. Die Container sind mit moderner Beleuchtung, Split-Klimageräten zum Heizen und Kühlen, großen Dreh-Kipp-Fenstern sowie umfangreichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.

Klementina Shahini, Executive Director des LAC, lobt ebenfalls die gute Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit ELA Container einen kompetenten und zuverlässigen Partner für unsere Schule gefunden haben. Die Aufstellung verlief reibungslos und zügig, sodass die neuen Räumlichkeiten unseren Schülerinnen, Schülern sowie Lehrkräften umgehend zur Verfügung standen und der Unterrichtsbetrieb ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte.“

Durch den Einsatz der ELA Raumlösungen konnte das LAC schnell und unkompliziert zusätzlichen Lernraum schaffen – ohne lange Bauphasen oder Einschränkungen im Schulbetrieb.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

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