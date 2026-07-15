Asiens erster mehrstufiger Product Carbon Footprint Datenaustausch läuft auf der Infrastruktur von Cofinity-X

Catena-X Meilenstein: Koreanischer OEM teilt CO?-Daten mit Partnern entlang der Lieferkette bis Tier4. Die mehrstufige Kollaboration zeigt, wie souveräner Datenaustausch praktisch funktionieren kann.

Köln, 15. Juli 2026. Cofinity-X hat den ersten Product Carbon Footprint (PCF)-Datenaustausch in Asien auf Basis von Catena-X-Standards über mehrere Lieferkettenstufen hinweg ermöglicht. Ein von dem Sustainability Software Provider Glassdome initiertes Pilotprojekt erlaubt KG Mobility (KGM), LG Electronics Vehicle Solution (VS) und mehreren südkoreanischen Zulieferern den sicheren Austausch von CO?-Fußabdruckdaten entlang der Lieferkette über den Catena-X-Datenraum.

Das ist das erste Mal, dass ein asiatischer Automobilhersteller und seine Zulieferer einen durchgängigen CO?-Datenaustausch über mehrere Lieferkettenstufen hinweg auf Basis von Catena-X umgesetzt haben. Damit stellt das Projekt einen wichtigen Meilenstein für die globale Expansion des Catena-X-Ökosystems dar.

Wie der souveräne Datenaustausch in dem Piloten funktioniert

Alle teilnehmenden Unternehmen nutzen den Cofinity-X-Datenraumkonnektor Dataspace OS sowie die Cofinity-X Beta-Umgebung, um den souveränen Austausch von PCF-Daten in Catena-X zu validieren. Das Projekt zeigt, wie Unternehmen über Unternehmensgrenzen und Lieferkettenstufen hinweg zusammenarbeiten können während gleichzeitig alle Beteiligten die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen wie der EU-Batterieverordnung (EUBR), dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und künftigen Anforderungen rund um den Digital Product Passport (DPP) wird standardisierter und sicherer Datenaustausch zu einer zentralen Fähigkeit für global vernetzte Fertigungsindustrien.

Der PCF-Use Case in Catena-X ermöglicht die genormte Berechnung und den sicheren Austausch produktbezogener CO?-Emissionen entlang der automobilen Wertschöpfungskette. Auf Basis von ISO-Standards, der WBCSD PACT Guidance und dem Catena-X PCF Rulebook fördert er die Vergleichbarkeit von CO?-Fußabdruckdaten und beschleunigt den Übergang von generischen Schätzungen und Datennutzung aus Vergleichsregistern (Sekundärdaten) zu Primärdaten aus realen Produktionsprozessen.

Der südkoreanische Pilot konzentriert sich auf Cluster-Komponenten, die im KG Mobility Musso (Q270) verbaut werden, und verbindet die gesamte Lieferkette von den Rohmaterialien bis zur Endmontage. Zu den beteiligten Partnern gehören LG Chem (Rohmaterialien), New Material Industry und Shinsung Autotech (Verarbeitung), LG Electronics Vehicle Solution (VS) Company (Fahrzeugkomponenten) sowie der Hersteller KGM (OEM).

Glassdome nutzt seine Carbon Management Platform, um primäre, faktisch gemessene Daten entlang der Lieferkette zu erfassen und die PCF-Berechnung sowie Verifizierung durchzuführen. Durch die Partnerschaft mit Cofinity-X wird jedes teilnehmende Unternehmen über eine Catena-X-konforme Infrastruktur angebunden, die souveränen und sicheren Datenaustausch ermöglicht und zugleich Datensouveränität und Sicherheit gewährleistet.

Thomas Rösch, CEO von Cofinity-X, sagt:

„Wir sind stolz darauf, dieses Pilotprojekt mit unserer Catena-X-konformen Infrastruktur und einer Testumgebung für sicheren Datenaustausch zu unterstützen. Der Test von Catena-X für den Austausch von Nachhaltigkeitsdaten durch die koreanischen Partner zeigt ihre starke Zukunftsorientierung und verdeutlicht, wie sich globale Hersteller proaktiv auf kommende regulatorische und marktseitige Anforderungen vorbereiten können.“

Jinki Ham, CEO von Glassdome, ergänzt:

„Durch die Kombination der Glassdome-Plattform mit dedizierter Catena-X-Konnektortechnologie von Cofinity-X konnten wir eine durchgängige Integration entlang der Lieferkette ermöglichen – von der Datenerfassung bis zum Austausch. Unser Ziel ist es, dieses Projekt als Industrie-Standard zu etablieren und koreanische Hersteller dabei zu unterstützen, sich nahtlos in das globale Ökosystem für CO?-Daten zu integrieren.“

KGM betont die Bedeutung des Projekts beim Aufbau eines transparenten CO?-Managements entlang der asiatischen automobilen Lieferkette, während LG Electronics die Möglichkeit hervorhebt, sich auf zunehmend anspruchsvolle CO?-Datenanforderungen globaler Kunden vorzubereiten.

Ein Meilenstein für die globale Expansion von Catena-X

Über die erfolgreiche Umsetzung des PCF-Use Cases hinaus unterstreicht der Pilot die zunehmende internationale Verbreitung von Catena-X-Standards. Während Unternehmen weltweit nach vertrauenswürdigen und interoperablen Ansätzen für Nachhaltigkeitsberichterstattung und Lieferkettentransparenz suchen, macht dieses Pilotprojekt deutlich, wie sicherer und souveräner Datenaustausch über Regionen und Lieferkettenstufen hinweg durch Catena-X skalieren kann.

Hanno Focken, Geschäftsführer des Catena-X Automotive Network e.V., sagt:

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Catena-X: Erstmals ermöglicht ein koreanischer OEM standardisierten CO?-Datenaustausch entlang seiner Lieferkette. Die mehrstufige Einbindung der Zulieferer bis hinunter zu Tier 4 ist ein echter Durchbruch und visualisiert, wie vertrauenswürdiger und souveräner Datenaustausch in der Praxis funktionieren kann. Partner wie Glassdome, KGM und LG Electronics setzen damit eine Benchmark für skalierbare, durchgängige Zusammenarbeit.“

Durch die Vernetzung von Unternehmen über mehrere Lieferkettenstufen hinweg und den Austausch primärer PCF-Daten verdeutlicht der Pilot, wie interoperable Datenräume regulatorische Compliance, Nachhaltigkeitsziele und grenzüberschreitende Zusammenarbeit weltweit unterstützen können.

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Cofinity-X GmbH

Herr Rafael Rabe

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email : rafael.rabe@cofinity-x.com

Über Cofinity-X

Als Betreiber von Datenökosystemen wie Catena-X ermöglicht Cofinity-X standardisierten, sicheren und souveränen Datenaustausch zwischen allen Teilnehmenden der Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen stellt die technische Infrastruktur für Datenökosysteme bereit, unterstützt die Anbindung von Teilnehmenden und betreibt einen Marktplatz für Apps und Services, einschließlich eigener Lösungen.

About Glassdome

Glassdome provides an integrated carbon data management solution and collects and standardizes energy and process data across manufacturing sites, from manual Excel and utility bill management to MES/ERP integration and down to PLC and instrumentation levels, enabling companies to meet the requirements of global regulations and supply chains. Major players across regulated industries, including automotive, battery, steel, aluminum, and textiles, such as KG Mobility, Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, L&F, and Lotte InfraCell, have already adopted and are actively operating Glassdome’s solution. www.glassdome.com

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