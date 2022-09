Elektros beauftragt Investcore Media mit nationaler Marketingkampagne

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 13. September 2022 / Elektros (OTC PINK:ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Firma Investcore Media mit der Erbringung von digitalen Marketingleistungen beauftragt hat, die den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in den Bereichen E-Charging (Elektrofahrzeugaufladung) und High-End-Autovermietung steigern sollen.

Investcore Media wird das Unternehmen beim digitalen Marketing unterstützen und unter anderem die Einbindung von Content-Strategien, Datenanalysen, suchbasierten Marketingdiensten und Social-Media-Strategien vornehmen, die darauf abzielen, die Marke Elektros in den Marktsegmenten E-Charging und High-End-Autovermietung weiter zu stärken.

Kommunikation mit den Aktionären

Investcore Media wird Elektros bei der Entwicklung von internen Kommunikationssystemen für den Kontakt mit Aktionären und Medien unterstützen und damit für mehr Transparenz sorgen. Die Kommunikation mit den Aktionären ist eine entscheidende Komponente in jedem Geschäftsplan, um die Anleger regelmäßig über aktuelle und bevorstehende Ereignisse zu informieren.

Im Zuge unserer Markteinführung wird uns Investcore bei der Entwicklung einer nationalen Marketingkampagne unterstützen, die auch Anlegerkonferenzen und Elektrofahrzeugmessen in den gesamten Vereinigten Staaten umfasst.

Lieferungen von Tesla

Ganz besonders freut sich das Unternehmen, bekannt geben zu können, dass die Lieferung weiterer Tesla Model 3-Fahrzeuge für seine Mietwagenflotte in Südflorida in den kommenden Tagen avisiert wurde.

Über Investcore Media

Zu den Spezialgebieten von Investcore Media zählen Inhalte und Markenbekanntheit durch Social-Media-Management, Verbreitung von Firmenmitteilungen über diverse Plattformen, Verwaltung von Unternehmensforen, Online-Werbekampagnen sowie monatliche Analyseberichte. Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Markenpräsenz innerhalb der Anleger-Community und nutzen dafür das Engagement in den sozialen Medien und die Öffentlichkeitsarbeit. www.investcoremedia.com

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. elek.world/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

