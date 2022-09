„Dieses bbw Projekt ist einzigartig in der Region“

Fachkraft für Optik: Zur Zertifikatsübergabe schon den

Arbeitsvertrag in der Tasche

„Wir können alle sehr stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben“, freut sich Anastasia Tillmanns.

Fünf herausfordernde Monate der Qualifikation zur Fachkraft im Bereich Optik liegen nun hinter ihr und weiteren 17 Absolventinnen und Absolventen der bbw Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung am Standort in Berlin-Karlshorst, die am 9. September 2022 glücklich ihre Zertifikate in den Händen hielten.

Jana Speicher, Leiterin des Bildungszentrums der bbw Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung und Dozent Bruno Wurst überreichten die Zertifikate und fanden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des inzwischen vierten Jahrgangs viel Lob und Anerkennung.

Aber nicht nur das ließ die Absolventinnen und Absolventen so strahlen: Auch der Umstand, dass

17 von ihnen bereits mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche in eine neue und sichere berufliche Zukunft starten werden, sorgte für eine ausgelassene und zuversichtliche Stimmung.

„Dieses bbw Projekt in Kooperation mit mehreren Unternehmen aus dem Bereich Feinoptik ist einzigartig in der Region Berlin-Brandenburg. Wir haben da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und freuen uns schon sehr, im März 2023 den fünften Jahrgang auf den Weg zu bringen“, so Jana Speicher.

„Ich möchte Ihnen meine Glückwünsche und meine Anerkennung aussprechen, dass Sie diesen Weg gegangen sind und sich das nötige Rüstzeug zur Fachkraft zugelegt haben“, freut sich der Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Berlin-Süd, Raik Rößler.

Der Jahrgang 2022 zur Fachkräfte-Qualifikation im Bereich Optik war am 28. März dieses Jahres in Kooperation mit den renommierten Unternehmen ASML Berlin GmbH, dopa Diamond Tools und

Carl Zeiss Meditec AG sowie der Agentur für Arbeit an den Start gegangen. Der theoretischen Ausbildung schloss sich ein Praxismonat an. Mit der Berufspraxis konnten sich die angehenden Optik-Fachkräfte aber auch schon ein Mal pro Woche im Rahmen des fachpraktischen Unterrichts in ihrem Partnerunternehmen vertraut machen.

Im Vorfeld war zunächst eine zweiwöchige Phase zur Eignungsfeststellung an den bbw Standorten

in Marzahn, Karlshorst und Friedrichshain zu meistern, während der die 39 Interessierten unter simulierten Arbeitsbedingungen ihre fein- und grobmotorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen durften. Hier waren ruhige Hände und Geduld bei der Bearbeitung der Übungsstücke gefragt.

Darüber hinaus wurden auch theoretisches Wissen aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und Geometrie vermittelt und abgefragt sowie die sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden in den

Blick genommen.

Die besten 20 nahmen die Herausforderung an und 18 dürfen sich nun zu den Fachkräften für Optik zählen, die auf dem Arbeitsmarkt so dringend erwartet werden.

„Unser Unternehmen hat einen riesigen Bedarf an Personal. Mit diesem Projekt haben wir einen Weg gefunden, neue Mitarbeitende einzustellen. Wenn wir sehen, dass sich jemand wirklich engagiert, geht bei uns sehr viel“, versichert Dr. Mathias Kirchgatter aus dem Bereich Research & Technologie der ASML Berlin GmbH. Sein Unternehmen werde dieses Projekt auf jeden Fall weiterführen.

Und auch Ausbildungs- und Produktionsleiter Andreas Siebert von dopa Diamond Tools freut sich: „Sie sind die Menschen, die wir hier brauchen. Wir sind glücklich, mit zwei neuen Mitarbeitern zu starten.“

„Dieses Projekt ist sehr gut für alle Beteiligten, und es stehen tolle Firmen mit attraktiven Jobangeboten dahinter“, so Shrang Khan Jadoon, einer der Jahrgangsbesten. „Wir haben eine herzliche Atmosphäre und hohe fachliche Kompetenz unseres Dozenten Herrn Wurst erlebt.“

Das Entwicklungspotenzial sei sehr hoch gewesen.

