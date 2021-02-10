Elixir entwickelt zum Patent angemeldete KI-Technologie mit Catalyst-Lösung weiter, um CCM-Migration zu revolutionieren

OJAI, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / Elixir gab heute entscheidende Fortschritte bei seinem Patentantrag für Elixir Catalyst bekannt – einer bahnbrechenden Lösung auf Basis von KI und maschinellem Lernen, die die Migration von Unternehmen aus veralteten Customer Communications Management-(CCM)-Systemen revolutioniert. Diese revolutionäre Technologie geht eine der größten Herausforderungen an, mit denen Unternehmen heutzutage zu kämpfen haben: den Austausch missionskritischer CCM-Plattformen, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten fester Bestandteil von Geschäftsbetrieben sind.

Die CCM-Migration gilt seit Langem als eines der risikoreichsten und teuersten Technologieprojekte, die ein Unternehmen durchführen kann, sagte Tarek Harry, CEO von Elixir. Mit Elixir Catalyst ändern wir diese Realität von Grund auf. Unsere zum Patent angemeldete KI-Technologie kann die Migrationszeit um das Drei- bis Vierfache verkürzen und die Kosten um 50 bis 80 % senken, wodurch wir ein ehemals mehrjähriges, millionenschweres Albtraumszenario zu einem optimierten, vorhersehbaren Prozess machen.

Herkömmliche CCM-Migrationen dauern oft länger als ein Jahr und kosten Millionen von Dollar, insbesondere bei veralteten Lösungen, die eine vollständige manuelle Neugestaltung von Vorlagen erfordern. Unternehmen sind der schmerzhaften Realität komplexer Datenmigrationen und hoher Konformitätsrisiken ausgesetzt, die die Produktion unterbrechen und den Gewinn beeinträchtigen können. Elixir Catalyst löst diese Herausforderungen durch seinen innovativen Ansatz, der nur Datenquellen und Beispiel-PDF-Ausgaben benötigt, um automatisch voll funktionsfähige Elixir Cloud-Vorlagen zu generieren. Die Lösung kombiniert eine zum Patent angemeldete Technologie auf Basis von KI und maschinellem Lernen mit professionellen Expertendienstleistungen, um veraltete und wettbewerbsrelevante Dokumente rasch zu konvertieren und gleichzeitig die Vorlagentreue durch integrierte Prüfungen und menschliche Überwachung zu gewährleisten.

Was Elixir Catalyst wirklich revolutionär macht, ist sein hersteller- und systemunabhängiger Ansatz, sagte Libby Koehn, Global VP of Product von Elixir. Wir benötigen keinen Zugriff auf die ursprüngliche CCM-Plattform – nur Beispiel-PDF-Ausgaben und deren Datenfeeds. Das bedeutet, dass sich Unternehmen endlich von veralteten Systemen ohne die traditionellen Hindernisse komplexer Integrationen und manueller Rekonstruktionsbemühungen losreißen können. Unsere KI-Technologie entdeckt sogar Geschäfts-/Datenregeln für variable Inhalte und gemeinsam genutzte Ressourcen und optimiert Vorlagen während des Konvertierungsprozesses.

Die Lösung hat sich in der Praxis bereits als äußerst erfolgreich erwiesen. Eines der größten Versicherungsunternehmen des Landes nutzte Elixir Catalyst, um in weniger als einem Jahr und zu 60 % geringeren Kosten als der nächstbeste Wettbewerber von veralteten Systemen zu migrieren und so die mehrjährigen Zeitpläne und Millionen an Kosten zu umgehen, die von traditionellen CCM-Anbietern verrechnet werden.

Die wesentlichen Vorteile von Elixir Catalyst beinhalten:

– Erhebliche Reduzierung der Migrationszeit und -kosten durch KI-gestützte Automatisierung

– Beschleunigte Amortisationszeit durch Beseitigung der manuellen Neuentwicklung von Vorlagen

– Verbesserte Vorlagentreue durch integrierte Qualitätsprüfungen und fachkundige Überwachung

– Systemunabhängiger Ansatz, der nur PDF-Beispieldateien und Datenfeeds erfordert

– Optimierte Vorlagengenerierung durch intelligente Erkennung und Generierung von Datenmapping, Regeln für variable Inhalte und gemeinsam genutzten Ressourcen

Da Unternehmen immer mehr die Notwendigkeit erkennen, ihre Kommunikationssysteme zu modernisieren, um die Sicherheit, Skalierbarkeit und geschäftliche Agilität zu verbessern, bietet Elixir Catalyst einen transformativen Schritt nach vorne, der die traditionellen Risiken und Komplexitäten von CCM-Migrationen erheblich reduziert.

Die Weiterentwicklung des Patentantrags von Elixir ist ein bedeutsamer Meilenstein beim Streben des Unternehmens nach Innovationen im Bereich der Kundenkommunikation und baut auf seiner Cloud-nativen Plattform auf, die es Geschäftsanwendern bereits ermöglicht, personalisierte Kommunikation in großem Umfang zu erstellen.

Über Elixir

Elixir ist Marktführer im Bereich der Kundenkommunikation. Unsere Cloud-native Customer Communication Management-(CCM)-Plattform ermöglicht es Geschäftsanwendern, personalisierte, aussagekräftige Kommunikation ohne technische Komplexität in großem Umfang zu erstellen. Wir kombinieren innovative Technologie mit fundierter Branchenexpertise, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Von Versicherungspolicen, die Familien schützen, bis hin zu Geschäftsberichten, die die Zukunft sichern – wir verbessern die menschliche Komponente der Kundenkommunikation und berücksichtigen dabei präzise und sorgfältig komplexe Anforderungen.

Kontaktieren Sie uns noch heute unter Elixir.com, um über eine einheitliche Kommunikationsstrategie für Ihr Unternehmen auf Elixir Cloud zu sprechen.

