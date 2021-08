Elma und Albert auf Tagreise – Abenteuerliches Kinderbuch

Raphaela Isbrecht regt Kinder mit „Elma und Albert auf Tagreise“ zum Nachdenken über ihren Umgang mit der Natur an.

Albert ist ein junger und sehr neugieriger Fuchs. So wie andere Füchse ist er zum Großteil nur nachts aktiv und weiß nur wenig darüber, was eigentlich tagsüber in der Welt um ihn herum geschieht. Er ist ziemlich neugierig, denn wenn er früh morgens auf dem Weg nach Hause ist, sieht er die Eichhörnchen langsam aufwachen und hört den Gesang der ersten Vögel. Er möchte schlicht und einfach mehr über das Leben am Tag erfahren. Eines Tages geschieht etwas Merkwürdiges: ein Stoffhase, den Albert vor seinem Zuhause gefunden hat, fängt an zu kichern! Der Stoffhase stellt sich als Elma, das Stofftierhasenmädchen, vor. Albert kann es anfangs gar nicht glauben, doch die Beiden werden schnell zu den besten Freunden. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Elma erlebt der kleine Fuchs große Abenteuer in der schönen Natur und lernt viele neue Freunde kennen.

Das Buch „Elma und Albert auf Tagreise“ von Raphaela Isbrecht enthält viele kindgerechte Illustrationen, welche Kinderaugen zum Strahlen bringen. Viele Fakten über die Natur werden in spannenden Kurzgeschichten erzählt und regen die Kinder zum Nachdenken über ihren eigenen Umgang mit der Natur an. Die Geschichte macht sich die Tatsache, dass so gut wie alle Kinder ein Lieblingskuscheltiere und auch sehr viel Fantasie haben, zunutze. So können sich die Kinder gut in die Geschichte hinein versetzen und werden beim Lesen bzw. Zuhören sehr viel Spaß haben.

„Elma und Albert auf Tagreise“ von Raphaela Isbrecht ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28799-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

