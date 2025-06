eltherm bietet elektrische Begleitheizungslösungen – deutschlandweit und für den internationalen Markt

eltherm entwickelt elektrische Begleitheizungen zur Prozesssicherung in Industrieanlagen weltweit – von der Entwicklung bis hin zur Installation und Inbetriebnahme.

Die eltherm GmbH mit Sitz in Burbach entwickelt und produziert elektrische Begleitheizungssysteme für industrielle Anwendungen. Diese Systeme kommen dort zum Einsatz, wo Rohrleitungen, Behälter oder Anlagenbauteile beheizt werden müssen, um Prozesse aufrechtzuerhalten, Medien fließfähig zu halten oder Frostschäden zu vermeiden. Dank eines globalen Netzwerks von Vertriebs- und Servicepartner:innen sowie umfassendem Branchen-Know-how bedient eltherm Kunden und Kundinnen weltweit.

Maßgeschneiderte Heizlösungen für industrielle Prozesse

eltherm bietet ein breites Portfolio an elektrischen Begleitheizungssystemen, die auf individuelle Anforderungen in Industrieanlagen abgestimmt werden. Dazu zählen u. a. selbstregelnde Heizleitungen, parallele Heizbänder, Silikonheizmatten und Heizschläuche. Die Systeme kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz, etwa in der Chemie-, Öl- und Gasindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung, im Anlagenbau oder in der Energietechnik. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und einfache Integration der Lösungen in bestehende Prozesse.

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme: umfassender Service aus einer Hand

Neben den Produkten bietet eltherm ganzheitliche Systemlösungen – von der Planung über die Fertigung bis zur Inbetriebnahme. Das firmeneigene Engineering-Team übernimmt die Auslegung komplexer Heizsysteme nach kundenspezifischen Anforderungen. Ergänzend dazu erfolgen Montage und Wartung durch qualifizierte Fachkräfte. Auch umfangreiche Dokumentation, Sicherheitsprüfungen und weltweiter After-Sales-Service sind Bestandteil des Leistungsspektrums. Damit gewährleistet eltherm höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Einsatz unter extremen Bedingungen

Die Produkte von eltherm sind für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen ausgelegt – von arktischer Kälte bis hin zu explosionsgefährdeten Bereichen. Die Systeme erfüllen internationale Normen wie ATEX, IECEx und EAC, wodurch ein sicherer Betrieb auch in sensiblen Zonen gewährleistet ist. Kunden und Kundinnen profitieren von langlebigen Lösungen, die höchste Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.

eltherm bietet weltweit Lösungen im Bereich elektrische Begleitheizung für industrielle Anwendungen – von Einzelkomponenten bis hin zu kompletten Systemlösungen inklusive Engineering, Installation und Service. Der Firmensitz befindet sich in der Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 Burbach. Für weitere Informationen stehen die Experten und Expertinnen telefonisch unter +49 2736 4413-0, per Mail oder über das Kontaktformular auf der Firmenwebsite zur Verfügung.

