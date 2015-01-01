  • Embedded Vision-Messtechnik und Boundary Scan-Lösungen auf der Embedded World

    Vom 10.-12. März 2026 findet die embedded world Exhibition & Conference, der jährliche Branchentreffpunkt für die Embedded-Community, in Nürnberg statt.

    BildAls einer der weltweit führenden Messtechnik-Anbieter zeigt GÖPEL electronic in Halle 4 am Stand 320 seine Hard- und Softwaresysteme für elektrische Tests und Industrieanwendungen.

    Mit Video Dragon stellt GÖPEL electronic ein leistungsstarkes Testsystem für Embedded Vision vor. Die rasant steigende Integration von Bildverarbeitung und Kameratechnik in nahezu alle Bereiche des Lebens erfordert schnelle Testlösungen für diese Kamera-, Display- und Videoanwendungen. Mit dem Video Dragon lassen sich solche hochauflösenden Industriekameras, Displaysysteme und Bildgebungseinheiten für alle gängigen Bilddaten und Übertragungsstandards umfassend und schnell validieren.Neben dem Automotive-Bereich kommt die Lösung ebenso in der Medizintechnik und in sicherheitsrelevanten Branchen zum Einsatz – überall dort, wo höchste Anforderungen an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit gelten.

    Video Dragon vereint Frame Grabber und Frame Generator in einem System und ermöglicht damit die Erfassung, Analyse und Ausgabe von Videodaten in einem durchgängigen Workflow – von der Entwicklung über die Validierung bis in die Fertigung. Das Testgerät überzeugt durch einen modularen Hardwareaufbau, flexible Seitenbandkommunikation sowie eine intuitive Anwendungssoftware. Der Einsatz projektspezifischer Kontaktiereinheiten, beispielsweise Nadeladaptierungen, erlaubt eine flexible Realisierung sowie eine passgenaue Anbindung der jeweiligen Anwendungen. Entwickler, Testingenieure sowie Verantwortliche in der Fertigung erhalten damit eine leistungsstarke Lösung, um Stabilität im Dauerbetrieb, Pixelqualität, Interface-Kompatibilität und Timing zuverlässig zu prüfen.

    Weiterhin vorgestellt wird der In-System-Programmer FlashFOX, der nun als Zweikanal-Version verfügbar ist. Der Universalprogrammer verfügt über zwei asynchrone parallele Kanäle und vier unabhängig integrierte Spannungsversorgungen für die zu programmierenden Targets. Damit ergänzt er die bisherigen 4- und 8-Kanal-Versionen nun auch für Kleinserien, manuelle Produktionsplätze oder Entwicklungsanwendungen. Zur Demonstration der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Boundary Scan und der bewährten Software SYSTEM CASCON stellt GÖPEL electronic mit dem EJS-Coach ein multifunktionales Demo-Board vor. In Kombination mit der flexiblen Platinenaufnahme BoardGrabber lässt sich eine breite Palette an Embedded JTAG-Szenarien realitätsnah simulieren. Außerdem präsentiert GÖPEL electronic mit der JULIET Serie 3 einen professionellen produktionstauglichen JTAG/Boundary Scan Tester, der Systemelektronik und Prüflingsadaption per Wechselkassette in einem Komplettgerät kombiniert.

    https://www.goepel.com/embedded-jtag-solutions/loesungen/fuer-die-produktion/stand-alone-systeme/flashfox

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GÖPEL electronic
    Stefan Böttinger
    Göschwitzer Str. 58/60
    07745 Jena
    Deutschland

    fon ..: 036416896741
    web ..: https://www.goepel.com
    email : S.Boettinger@goepel.com

    Über GÖPEL electronic

    GÖPEL electronic entwickelt und fertigt innovative elektrische und optische Mess- und Prüftechnik sowie Test- und Inspektionssysteme für elektronische Komponenten, bestückte Leiterplatten sowie Industrieelektronik und Automobilelektroniksysteme. GÖPEL electronic ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt:
    – Automotive Test Lösungen
    – Embedded JTAG Lösungen
    – Inspektionslösungen AOI-AXI-SPI-IVS
    – Industrieller Funktionstest
    GÖPEL electronic ist mit eigenen Tochtergesellschaften und Distributoren weltweit tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 240 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro.

    Weitere Informationen: www.goepel.com

    Pressekontakt:

    GÖPEL electronic
    Stefan Böttinger
    Göschwitzer Str. 58
    07745 Jena

    fon ..: 036416896741
    email : presse@goepel.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Exzellente KI-Lösungen von Spitzenunternehmen aus Taiwan auf der Embedded World 2025
      Pressekonferenz und Produktpräsentationen von Hightech-Anbietern am Taiwan Excellence Pavillon...

    2. EOS Power auf der Embedded World 2019
      EOS Power bringt ultraflache, innovativ gekühlte und vielseitige open frame Stromversorgungen für Embedded-Lösungen für Medizintechnik, ITK und Industrie zur Embedded World 2019...

    3. VIA optronics AG präsentiert seine vielseitigen Technologien auf der Embedded World 2022
      Halle 1, Stand 1-255...

    4. Führende Technologieinnovatoren aus Taiwan enthüllen KI-Durchbrüche auf der Embedded World 2025
      Taiwanesische Unternehmen sind die größte ausländische Ausstellergruppe auf der Embedded World...

    5. E-world 2024: EMH präsentiert bewährte Prüf- und Messtechnik
      Die Experten für zertifizierte Prüftechnik stellen eichrechtskonforme Lösungen auf Europas führender Energiemesse vor...

    6. EMH präsentiert Messtechnik-Innovationen auf der E-world
      Sicherheit für Energieverteilernetze und Rechtskonformität bei AC-/DC-Ladesäulen im Fokus...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.