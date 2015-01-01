-
Embedded Vision-Messtechnik und Boundary Scan-Lösungen auf der Embedded World
Vom 10.-12. März 2026 findet die embedded world Exhibition & Conference, der jährliche Branchentreffpunkt für die Embedded-Community, in Nürnberg statt.
Als einer der weltweit führenden Messtechnik-Anbieter zeigt GÖPEL electronic in Halle 4 am Stand 320 seine Hard- und Softwaresysteme für elektrische Tests und Industrieanwendungen.
Mit Video Dragon stellt GÖPEL electronic ein leistungsstarkes Testsystem für Embedded Vision vor. Die rasant steigende Integration von Bildverarbeitung und Kameratechnik in nahezu alle Bereiche des Lebens erfordert schnelle Testlösungen für diese Kamera-, Display- und Videoanwendungen. Mit dem Video Dragon lassen sich solche hochauflösenden Industriekameras, Displaysysteme und Bildgebungseinheiten für alle gängigen Bilddaten und Übertragungsstandards umfassend und schnell validieren.Neben dem Automotive-Bereich kommt die Lösung ebenso in der Medizintechnik und in sicherheitsrelevanten Branchen zum Einsatz – überall dort, wo höchste Anforderungen an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit gelten.
Video Dragon vereint Frame Grabber und Frame Generator in einem System und ermöglicht damit die Erfassung, Analyse und Ausgabe von Videodaten in einem durchgängigen Workflow – von der Entwicklung über die Validierung bis in die Fertigung. Das Testgerät überzeugt durch einen modularen Hardwareaufbau, flexible Seitenbandkommunikation sowie eine intuitive Anwendungssoftware. Der Einsatz projektspezifischer Kontaktiereinheiten, beispielsweise Nadeladaptierungen, erlaubt eine flexible Realisierung sowie eine passgenaue Anbindung der jeweiligen Anwendungen. Entwickler, Testingenieure sowie Verantwortliche in der Fertigung erhalten damit eine leistungsstarke Lösung, um Stabilität im Dauerbetrieb, Pixelqualität, Interface-Kompatibilität und Timing zuverlässig zu prüfen.
Weiterhin vorgestellt wird der In-System-Programmer FlashFOX, der nun als Zweikanal-Version verfügbar ist. Der Universalprogrammer verfügt über zwei asynchrone parallele Kanäle und vier unabhängig integrierte Spannungsversorgungen für die zu programmierenden Targets. Damit ergänzt er die bisherigen 4- und 8-Kanal-Versionen nun auch für Kleinserien, manuelle Produktionsplätze oder Entwicklungsanwendungen. Zur Demonstration der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Boundary Scan und der bewährten Software SYSTEM CASCON stellt GÖPEL electronic mit dem EJS-Coach ein multifunktionales Demo-Board vor. In Kombination mit der flexiblen Platinenaufnahme BoardGrabber lässt sich eine breite Palette an Embedded JTAG-Szenarien realitätsnah simulieren. Außerdem präsentiert GÖPEL electronic mit der JULIET Serie 3 einen professionellen produktionstauglichen JTAG/Boundary Scan Tester, der Systemelektronik und Prüflingsadaption per Wechselkassette in einem Komplettgerät kombiniert.
Über GÖPEL electronic
GÖPEL electronic entwickelt und fertigt innovative elektrische und optische Mess- und Prüftechnik sowie Test- und Inspektionssysteme für elektronische Komponenten, bestückte Leiterplatten sowie Industrieelektronik und Automobilelektroniksysteme. GÖPEL electronic ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt:
– Automotive Test Lösungen
– Embedded JTAG Lösungen
– Inspektionslösungen AOI-AXI-SPI-IVS
– Industrieller Funktionstest
GÖPEL electronic ist mit eigenen Tochtergesellschaften und Distributoren weltweit tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 240 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro.
Weitere Informationen: www.goepel.com
Embedded Vision-Messtechnik und Boundary Scan-Lösungen auf der Embedded World
