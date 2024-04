EMC-direct auf der Solar Solutions Bremen am 17. und 18. April 2024

Innovative Produkte für Befestigung- und Verbindungstechnik sowie Dienstleistungspakete stehen im Mittelpunkt auf der Solar Solutions Bremen am 17. und 18. April 2024

Dorsten, 08. April 2024 – Auf Produkte für den Kabelschutz sowie auf Befestigungs- und Verbindungslösungen von EMC-direct ist Verlass: Das Unternehmen ist seit Jahren ein etablierter Partner der Solarindustrie. Innovative Produkte und maßgeschneiderte Dienstleistungspakete für Solarteure stehen im Rahmen der Fachmesse Solar Solutions (Messe Bremen, 17. und 18. April 2024, Halle 5, Stand J4.1) im Mittelpunkt.

Mit über 20 Jahren Erfahrung und Kompetenz bietet EMC-direct (Dorsten) zukunftssichere und UV-beständige Produkte rund um den Kabelschutz, auf die unter allen Bedingungen Verlass ist – bei Freiflächenanlagen ebenso wie bei PV-Dachinstallationen. Zu erfolgreichen Dauerbrennern im Sortiment zählen unter anderem die garantiert zehn Jahre UV-beständigen HPER®-Kabelbinder mit hoher Witterungsbeständigkeit und extrem hoher Zugkraft, Solar-Kantenclips oder bis zu 20 Jahre UV-beständige Wellrohre für den oberirdischen oder unterirdischen Einsatz. Komponenten namhafter Partner wie Stäubli Connectors (u.a. die bewährten Original MC4 Stecker) runden das Solarsortiment optimal ab.

Exklusives und limitiertes Werkzeug-Set zur Messe

Zusätzlich zu den Produkten benötigen Solar-Installateure selbstverständlich auch Qualitätswerkzeuge. Mit der Marke TOOLOVA® erfüllt EMC-direct diese Voraussetzungen. Zu echten Multitalenten gehören die Crimpzangen TF Plus und TF Plus mini: Dank des patentierten Schnellwechselsystems ermöglichen sie einen schnellen Austausch der Crimp-Einsätze in wenigen Sekunden und machen somit viele weitere Werkzeuge überflüssig. Pünktlich und exklusiv zur Solar Solutions Bremen bietet EMC-direct ein limitiertes Crimpzangen-Set speziell für die Solarbranche zum attraktiven Paketpreis. Fragen Sie dazu einfach direkt am Messestand nach!

Service für Solarprofis nach Maß

Die verlässlichen Servicepakete machen EMC-direct zum gefragten Partner der Branche bei zahlreichen Großprojekten. Namhafte Anbieter im Solaranlagenbau von Projektentwicklern bis zu Installationsunternehmen vertrauen der individuellen Betreuung sowie der leistungsstarken Logistik mit verlässlicher Baustellenbelieferung zum Wunschtermin. Ein weiterer nachhaltiger Vorteil: die Liefer- und Preissicherheit bei Abrufaufträgen mit bis zu 18 Monaten Laufzeit.

Herzlich willkommen zur Solar Solutions Bremen!

„Das direkte Gespräch mit den Anwendern und den Fachleuten aus der Praxis ist durch nichts zu ersetzen“, unterstreicht Thaddäus Nagy, Geschäftsführer von EMC-direct: „Deshalb freuen wir uns auf die Solar Solutions Bremen und auf viele neue Kontakte, um gemeinsam mit den Solarprofis die Energiewende weiter voranzutreiben.“ Umfassende Einblicke in das Gesamtportfolio bietet der Sortimentskatalog für Solar, der über info@emc-direct.de erhältlich ist.

E-M-C-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschlauch, Wellrohr, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeug. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Solarbranche und dem Fahrzeugbau.

Mehr Informationen unter: https://www.emc-direct.de

