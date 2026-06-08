EMC-direct stellt neuen Solar-Gesamtkatalog 2026 vor

EMC-direct stellt den neuen Photovoltaik-Gesamtkatalog 2026 vor – erhältlich in deutscher und englischer Sprache

Dorsten, 8. Juni 2026 – Verlässliche Produktqualität trifft auf maßgeschneiderte Servicepakete für eine nachhaltige Energiezukunft: Im druckfrischen Photovoltaik-Gesamtkatalog 2026 bündelt EMC-direct auf 138 Seiten sein Portfolio für erfolgreiche Photovoltaik-Projekte – von Kabelschutz über Befestigungs- bis hin zur Verbindungstechnik. Sowohl das Sortiment als auch der Katalogumfang sind gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich gewachsen und spiegeln die Position von EMC-direct als spezialisierter Partner der Solarwirtschaft in Deutschland und Europa für Freiflächen- und Utility-Scale-PV-Projekte wider.

EMC-direct versteht sich nicht allein als Hersteller und Lieferant von C-Teilen in Premium-Qualität, sondern auch als lösungsorientierter Dienstleister für Solarprojekte. Mit einer anwendungsgerechten Produktauswahl, hoher Reaktionsgeschwindigkeit und verlässlicher Projektunterstützung begleitet das Unternehmen EPCs, Installateure und Betreiber dabei, Projekte sicher, wirtschaftlich und planbar umzusetzen. Allein in den vergangenen Jahren war EMC-direct europaweit an zahlreichen PV-Freiflächenanlagen beteiligt, darunter mehrere Projekte mit über 100 MW.

Produktlösungen für jeden PV-Bereich

Von der Leitungsführung am Modul bis zur Trassenführung bietet EMC-direct abgestimmte Produktlösungen rund um Kabel und Kabelführung in Solarfreiflächenanlagen. „Unser Ziel ist es dabei, aufeinander abgestimmte Komponenten zu einem leistungsstarken, praxistauglichen Komplettsystem für eine sichere Montage, langfristigen Schutz und zuverlässige elektrische Verbindungen zusammenzuführen“, unterstreicht Thaddäus Nagy, Geschäftsführer von EMC-direct.

Der Katalog gliedert sich in folgende Produktkategorien:

* Kabelbinder: Von wirtschaftlichen Standardlösungen aus PA 6.6 über die langzeit-UV-stabile HPER®-Serie und PA 12 bis hin zu Edelstahl-Kabelbindern für maximale Dauerhaftigkeit.

* Befestigungsclips: Kanten-, Kunststoff- und Metallclips, MC4-Stecker-Clips, Metallklemmen und Erdungslösungen für die sichere Fixierung von Kabeln am Modulrahmen und an Profilen.

* Wellrohr & Kabelschutz: UV-stabile Wellrohre aus PP, PVC und HDPE sowie HDPE-Telerohr- und Fundamentrohrsysteme für die ober- und unterirdische Leitungsführung.

* Schrumpfschlauch: Breites Programm für Schutz, Abdichtung und Reparatur mit 2:1-, 3:1- und 4:1-Schrumpfraten sowie Reparaturmanschetten.

* Solarsteckverbinder: Als Stützpunkthändler von Stäubli führt EMC-direct den Original MC4 sowie MC4 EVO2 und EVO Ready, ergänzt um Stecksysteme von Weidmüller und Phoenix Contact.

* Elektrische Verbindungstechnik: Presskabelschuhe (Al/Cu, Cu, Al), Rohrkabelschuhe, Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen in zahlreichen Ausführungen.

* Werkzeug: Unter der Eigenmarke TOOLOVA® werden Crimpzangen, Kabelbinder- und Wellrohrwerkzeuge, Kabelscheren, Abisolierwerkzeuge und Montageschlüssel in Premium-Qualität angeboten – inklusive zehnjähriger Herstellergarantie.

Mehr als Produkte: Service, Beratung und Logistik aus einer Hand

Solarprojekte erfordern verlässliche Abläufe, planbare Verfügbarkeit und einen Partner, der im Projektalltag mitdenkt. Genau hier setzt EMC-direct an: Mit leistungsstarken Logistiklösungen, individueller Beratung und maßgeschneidertem Support steht das Unternehmen den Projektentwicklern bei Solaranlagen unmittelbar zur Seite. Konkrete Services vereinfachen die Beschaffung, sichern Baufortschritte ab und entlasten Prozesse spürbar.

Messbare Mehrwerte für die Geschäftspartner

* Solarfokus mit Systemverständnis: Kabelschutz, Befestigung und Verbindungstechnik werden entlang typischer PV-Anwendungen systematisch aufeinander abgestimmt.

* Sichere Auswahl für langlebige Außenanwendungen: Das EMC UV-Stabil-Label und eine anwendungsbezogene Materiallogik ermöglichen belastbare Entscheidungen über alle Produktgruppen hinweg.

* Direkte Projektbelieferung in Europa: Solarparkprojekte können europaweit direkt beliefert und logistisch abgestimmt unterstützt werden.

* Internationale Logistikunterstützung: Auch bei Export- und Überseeprojekten bietet EMC-direct passende Logistiklösungen einschließlich Seefracht.

* Praxisnähe im Projektalltag: Kurze Reaktionszeiten, anwendungsgerechte Empfehlungen und operative Umsetzungsnähe schaffen echten Mehrwert.

* Verlässlichkeit über die Projektlaufzeit: Hohe Liefertreue, belastbare Prozesse und dokumentierte Qualität helfen, Verzögerungen zu vermeiden und Projekte langfristig abzusichern.

Klare Orientierung für langlebige PV-Anwendungen

Solarprojekte im Außenbereich stellen hohe Anforderungen an Materialien und Komponenten. UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und weitere Umwelteinflüsse können Kunststoffe und Installationskomponenten langfristig beeinträchtigen. Mit dem EMC UV-Stabil-Label schafft EMC-direct eine klare Orientierung für die Auswahl geeigneter Produktlösungen – über verschiedene Produktgruppen hinweg. Die UV-Ampel zeigt auf einen Blick, für welche Langzeitstufe ein Produkt ausgelegt ist, von 05+ bis 40+ Jahre, und erleichtert so eine produktgruppenübergreifende, standort- und umgebungsbezogene Materialentscheidung.

Europaweiter Ausbau mit Fokus auf Solar-Freiflächenparks

Mit dem neuen Gesamtkatalog, der in deutscher und englischer Sprache erhältlich ist, unterstreicht EMC-direct seinen Anspruch, die eigene Marktposition europaweit kontinuierlich auszubauen. „Unser Katalog ist mehr als ein Produktverzeichnis. Er ist Ausdruck unseres Selbstverständnisses als Dienstleister. Mit Logistik, Beratung und maßgeschneidertem Support unterstützen wir unsere Kunden aus der Solarbranche dabei, sich klar auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren“, sagt Thaddäus Nagy weiter: „Auf dieser Basis bauen wir unsere Geschäftstätigkeit in ganz Europa weiter aus – mit klarem Fokus auf Solar-Freiflächenparks.“

Der neue Photovoltaik-Gesamtkatalog 2026 ist ab sofort online abrufbar:

Englisch: EMC-direct Product Catalog European Solar Cable Management

Deutsch: EMC-direct Produktkatalog European Solar Cable Management

Gedruckte Versionen sind auf Anfrage an info@emc-direct.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E-M-C-direct GmbH & Co. KG

Herr Thaddäus Nagy

Salierweg 14

46286 Dorsten

Deutschland

fon ..: 02369-98469-0

web ..: https://www.emc-direct.de

email : info@emc-direct.de

EMC-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschlauch, Wellrohr, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeug. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Besondere Schwerpunkt liegen auf der Solarbranche und dem Fahrzeugbau.

Mehr Informationen unter: https://www.emc-direct.de

Pressekontakt:

Schönfeld PR

Herr Oliver Schönfeld

Annette-von-Droste-Hülshoff-Strasse 11c

48161 Münster

fon ..: 025346458877

email : info@schoenfeld-pr.de

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