Emerging Markets wollen mehr Gold

Noch sind die Schwellenländer weit entfernt von den Goldschätzen der Industrieländer.

Aber die Emerging Markets wollen aufholen. Laut dem Goldexperten Ronald Stöferle, der langfristig von einem Goldpreis von 4.800 US-Dollar je Unze bis zum Ende der Dekade ausgeht, ist der Goldhunger der Zentralbanken in den Emerging Markets ein Hauptpreistreiber. So besitzt Deutschland rund viermal so viel Gold wie China. Und die Goldnachfrage kommt zu mehr als 50 Prozent aus China und Indien. Schwellenländer decken sich lieber mit Gold als mit US-Dollar ein. Aktuell sind es rund acht Prozent der Reserven, die die Schwellenländer in Gold besitzen. Die Weltbank hat den Schwellenländern empfohlen 22 Prozent als Gold zu halten. Da liegt also noch gewaltiges Potenzial. Die Zinssenkung in den USA hat auch zum Anstieg des Goldpreises beigetragen. Und nicht zuletzt sorgen Konflikte sowie die immensen Schulden vieler Staaten, allen voran die USA dafür, dass Anleger gern den sicheren Hafen Gold ansteuern. Nachdem der Goldpreis enorm angestiegen ist, sollten die Gold- und Silberaktien nachziehen und an Attraktivität gewinnen.

Beim Goldpreis wird auch immer auf eine US-Dollar-Stärke oder -Schwäche geschaut. Und sollte Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen, so könnte dies den US-Dollar schwächen. Denn mit einer Schwächung des US-Dollars möchte Kandidat Trump die Industrie in den USA stützen. Schwächelt der US-Dollar, so kommt dies normalerweise dem Goldpreis zugute. Auch niedrigere Zinssätze schwächen meist den US-Dollar. Gold wird dann attraktiver für internationale Käufer und kann für einen Nachfrageschub sorgen. Investoren sollten sich Werte wie Osisko Development und Chesapeake Gold anschauen, um dabei zu sein, wenn die Goldminenaktien es dem Goldpreis gleichtun und steigen.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt in Durango, Mexiko das Metates Projekt, welches Gold und Silber enthält.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden und konzentriert sich dabei auf früher produzierende Projekte in Kanada, Mexiko und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

