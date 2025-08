EMO 2025: COSCOM präsentiert neues Modul zur Optimierung von CAD-Werkzeugdaten

EMO 2025: COSCOM zeigt in Halle 6 (A24 & C37) smarte Lösungen für CNC-Digitalisierung, IT-Sicherheit und CAD-Datenoptimierung.

Vom 22. bis zum 26. September 2025 öffnet die EMO in Hannover ihre Tore. COSCOM, Anbieter für Digitalisierungslösungen in der Zerspanungstechnik, ist an zwei Standorten vertreten: in Halle 6, Stand A24 (Gemeinschaftsstand „AI + Digitalization“) sowie am Stand des Innovationspartners Spatial Corp, das Tochterunternehmen von Dassault Systemes, in Halle 6, C37.

Seit 1978 steht die COSCOM Computer GmbH als führendes Software-Systemhaus für erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen im Bereich der CNC-gestützten Fertigungsdigitalisierung. Als etablierter Aussteller der EMO ist COSCOM stolz, in diesem Jahr Teil des Gemeinschaftsstands „AI + Digitalization“ zu sein. „Unsere Lösungen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung in wenigen Worten zu erklären, ist nicht einfach. Neben digitaler Prozessoptimierung bieten wir auch IT-Sicherheitslösungen in der Vernetzung der Werkzeugmaschinen, die Produktionsausfälle bei Cyberangriffen verhindern können“, erklärt Geschäftsführer Christian Erlinger.

COSCOM bietet umfassende Lösungen aus einer Hand:

– Digitale Werkzeugdatenbank: Erstellung des digitalen Zwillings ohne doppelte Datenhaltung

– Integration von ERP-, CAM- bzw. Simulations- und Lagersystemen in die COSCOM Eco Plattform

– Cyber-Security, Netzwerksegmentierung und mobile Anwendungen

Mit einem erfahrenen Team aus Prozessberatung, Vertrieb und Technik erhalten EMO-Besucher die Möglichkeit, neue Ansätze zur Optimierung komplexer Produktionsprozesse in der CNC-Zerspanung zu entdecken.

Neues Modul TCI Data Preparation zur intelligenten Aufbereitung von CAD-Daten

Der COSCOM ToolDIRECTOR VM (=Virtual Machining) ist eine modulare Software-Lösung, die die Werkzeugverwaltung ganzheitlich unterstützt. Im ersten Schritt werden die CAD-Daten verschiedener Werkzeughersteller sowie die eigenen Werkzeugkonstruktionen für CNC-Maschinen transformiert, um den digitalen Zwilling zu erstellen. Dabei werden die CAD-Daten aus zahlreichen Systemen wie AutoCAD, Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA V5, Siemens NX, SolidWorks und viele weitere unterstützt. Der ToolDIRECTOR VM liefert die gesamten Daten für die Maschinensimulation und Kollisionskontrolle in der Anwendung des digitalen Zwillings.

Eine große Herausforderung für die Digital-Twin-Anwendungen war bislang das enorme Datenvolumen. Die Vielzahl feiner Geometriedetails – etwa Innenstrukturen – beeinträchtigte die Performance dieser Anwendungen maßgeblich. Zwar müssen bestimmte Geometrien für die Kollisionsprüfung etc. erhalten bleiben, viele Details (z.B. die Innenstruktur eines Bohrlochs) sind jedoch für den digitalen Zwilling nicht zwingend erforderlich. Die gezielte Reduzierung solcher Feinheiten führt zur Datenminimierung. Hier setzt das neue Modul an, das COSCOM gemeinsam mit seinem langjährigen Technologiepartner Spatial Corp entwickelt hat.

COSCOM nutzt mehrere Software Development Kits (SDKs) von Spatial Corp, darunter das 3D InterOp SDK für eine zuverlässige Übersetzung von CAD-Daten. Kürzlich hat COSCOM zudem das Data Prep Add-on für 3D InterOp integriert, das die Grundlage dieses Durchbruchs bildet.

Das Ergebnis: eine automatische One-Click-Lösung zur CAD-Datenvereinfachung innerhalb des ToolDIRECTOR VM, genauer gesagt im Bereich des Tooldata Cooperation Interface (TCI) – der zentralen Schnittstelle zur grafischen Datenaufbereitung. „Mit einem einzigen Klick lassen sich CAD-Daten gezielt reduzieren, ohne relevante Informationen zu verlieren. Unsere Kunden werden dadurch nicht nur bei der Datenaufbereitung, sondern auch bei der Simulation und Kollisionskontrolle ihrer Werkzeuge erheblich Zeit sparen“, fasst Geschäftsführer Knut Mersch, verantwortlich für die COSCOM Software-Entwicklung, die Vorteile zusammen.

Das neue Modul TCI Data Preparation wird zum ersten Mal auf der EMO am Stand von Spatial Corp (Halle 6, Stand C37) live demonstriert und ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen über COSCOM unter www.coscom.de.

Über die COSCOM Computer GmbH:

COSCOM – Software, Consulting und Projekte – für die Digitalisierung in der Zerspanenden Fertigung

COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg – ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt!

Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support.

COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit.

