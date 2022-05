Empress Royaltys Silber-Stream aus der Mine Tahuehueto startet in die Vorproduktionsphase

Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) (Empress oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/empress-royalty-corp/) freut sich berichten zu können, dass die Firma Altaley Mining Corp. (Altaley) in der Mine Tahuehueto (Tahuehueto oder die Mine) die Einleitung der Vorproduktionsphase bekannt gegeben hat. Empress hat sich hier über einen Streaming-Vertrag 100 % der zukünftigen Silberförderung gesichert. Altaley ist Eigentümer und Betreiber der Mine und hat vor kurzem einen aktualisierten Fachbericht, einschließlich einer Vormachbarkeitsstudie (VMS), für Tahuehueto eingereicht. Die VMS weist eine Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftskennzahlen für das Projekt aus.

Wir gratulieren dem Team von Altaley ganz herzlich zur Einleitung der Vorproduktionsphase in Tahuehueto, freut sich Alexandra Woodyer Sherron, die bei Empress Royalty als CEO und President verantwortlich zeichnet. Es ist eine große Genugtuung zu sehen, wie sich unser Erstinvestment von einem Projekt im Erschließungsstadium zu einem Produktionsbetrieb entwickelt. Wir freuen uns schon darauf, ab dem zweiten Quartal 2022 erste Einnahmen aus dieser Mine zu erzielen. Der Streaming-Deal zu den Silbererträgen aus Tahuehueto ist ein gutes Beispiel für die Art von gut strukturierten Beteiligungen, mit denen Empress das Portfolio aufstocken will, um seinen Aktionären hohe Renditen zu sichern.

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie auf der Webseite von Altaley: www.altaleymining.com

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress ist ein globales, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

FÜR EMPRESS ROYALTY CORP.

Per: Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie Kaitlin Taylor, Investor Communications per E-Mail unter info@empressroyalty.com oder telefonisch unter +1.604.331.2080.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die Erwartungen von Empress hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Mine Tahuehueto, die zukunftsorientierter Natur sind und daher bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „erwartet“, „glaubt“, „geht davon aus“, „strebt an“, „plant“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, erkennbar. Obwohl Empress der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf sie verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem der Zeitplan und der Erfolg von Altaley bei der erfolgreichen Inbetriebnahme der Anlage und der Aufnahme der Produktion des Projekts Tahuehueto, um den Erhalt von Stromeinnahmen für Empress zu ermöglichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und Empress ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

