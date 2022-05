Empress Royalty stärkt Management und ernennt neuen Chief Financial Officer

Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) (Empress oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/empress-royalty-corp/) freut sich die Ernennung von Janet Meiklejohn zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Es ist mir eine große Freude, Janet als Chief Financial Officer im Team von Empress begrüßen zu dürfen, erklärt Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. Ihre Ernennung ist eine hervorragende Ergänzung des Führungsteams, die die Umsetzung der Geschäftsstrategie und der schnellen Wachstumspläne von Empress weiter fördern wird. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihr und dem Rest des Teams, um Empress auf die nächste Stufe zu heben.

Janet Meiklejohn, CPA, CA, MBA, CBV, ist eine hochqualifizierte Führungskraft im Finanzbereich mit mehr als fünfundzwanzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Institutional Equity Sales. Zuletzt war Janet als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung mehrerer wachstumsstarker börsennotierter und privater Unternehmen tätig. Als Vice President der Abteilung Institutional Equity Sales bei führenden kanadischen Investmentbanken, darunter Desjardin Securities, National Bank, Salman Partners und Macquarie Capital, verfügt Frau Meiklejohn über etablierte Kontakte zu renommierten institutionellen Investoren mit der Schwerpunktlegung Bergbau. Sie bringt auch Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzberichterstattung, Strategie, Bewertung, Unternehmensführung und Kapitalmärkte mit zu Empress.

Janet ersetzt Dan OBrien als CFO des Unternehmens. Das Management und das Board of Directors danken Herrn OBrien für sein Engagement und seine Unterstützung von Empress.

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress ist ein neues, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut. Das Unternehmen investiert weiterhin aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Empress unterhält auch strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital. Diese strategischen Partnerschaften bieten Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten, einzigartiges Know-how zu Finanz- und Transaktionsstrukturen und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

FÜR EMPRESS ROYALTY CORP.

Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie Kaitlin Taylor, Investor Communications per E-Mail unter info@empressroyalty.com oder telefonisch unter +1.604.331.2080.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Empress Royalty Corp.

Ben Meyer

1 – 15782 Marine Drive White Rock

V4B1E6 BC

Kanada

email : ben@gocs.ca

Pressekontakt:

Empress Royalty Corp.

Ben Meyer

1 – 15782 Marine Drive White Rock

V4B1E6 BC

email : ben@gocs.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Promotionbasis-App unterstützt Promoter bei der Jobsuche und Bewerbung Libero Copper identifiziert 9 neue Porphyrziele mit beträchtlichem Erweiterungspotenzial bei Mocoa