Ketamine One ernennt Joe Ramelli zum neuen Chief Financial Officer

Ehemaliger CFO verlässt das Unternehmen einvernehmlich, um den Übergang zu ermöglichen

Vancouver, British Columbia, 14. Dezember 2021 – KetamineOne Capital Limited (Ketamine One oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: MY0), ein Unternehmen, das sich auf die Konsolidierung medizinischer Kliniken und die Entwicklung zu einem nordamerikanischen Marktführer im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Joe Ramelli mit Wirkung zum 14. Dezember 2021 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) von Ketamine One ernannt wurde. Die Ernennung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der NEO Exchange. Herr Ramelli hat einen Bachelor of Arts (mit Auszeichnung) in Betriebswirtschaft von der University California, Santa Barbara und hat überdies das Director Education and Certification Program an der Anderson School of Management der UCLA absolviert.

Joe verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung auf den öffentlichen Märkten sowie in den Bereichen Biotechnologie, Biopharmazie und Finanzdienstleistungen. Er ist ein versierter Investor und Berater, der auf strategische Geschäftsplanung und -entwicklung, Kapitalaufnahme, Personalrekrutierung und Unternehmensführung spezialisiert ist. Herr Ramelli war seit der Gründung von ValenzaBio, einem Biopharmaunternehmen im Privatbesitz, als interimistischer CFO tätig. In dieser Rolle etablierte und erweiterte er alle Finanzfunktionen des Unternehmens. Während seiner Tätigkeit bei ValenzaBio schloss das Team eine Startkapital-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen USD sowie eine anschließende Serie-A-Runde in Höhe von 70 Millionen USD unter Leitung von Fidelity Management & Research, LLC ab.

Peter Nguyen, der ehemalige CFO von Ketamine One, hat sich einvernehmlich bereit erklärt, das Unternehmen zu verlassen, um den Übergang von Herrn Ramelli in diese Funktion zu ermöglichen, da Ketamine One beabsichtigt, bei der U.S. Securities and Exchange Commission vertraulich einen Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 in Zusammenhang mit eines potenziellen Börsengangs (IPO) in den Vereinigten Staaten, bei dem Stammaktien des Unternehmens im Wert von 20 Millionen USD angeboten werden sollen, einzureichen. Peter ist auch mit Wirkung zum 13. Dezember 2021 aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden. Ketamine One möchte Herrn Nguyen für seine Arbeit als Mitglied des Board of Directors danken.

Kommentar der Unternehmensführung

Im Namen des Board of Directors freue ich mich, Joe im Managementteam von Ketamine One willkommen zu heißen, während wir das nächste spannende Kapital des Unternehmens aufschlagen. Der Ruf von Herrn Ramelli als hervorragender Fachmann eilt seinem Eintritt in unser Unternehmen voraus und wir freuen uns sehr darauf, von ihm lernen zu können, meint Adam Deffett, interimistischer CEO von Ketamine One. Ich möchte Peter für seinen Verdienst um Ketamine One danken und weiß seine Bemühungen beim Börsengang des Unternehmens sehr zu schätzen. Das Team und ich wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, so Herr Deffett weiter.

Über Ketamine One

KetamineOne Capital Limited (ehemals Myconic Capital Corp.) ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. Derzeit unterhält Ketamine One ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc. ist ein Auftragsforschungsinstitut, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, und das Unternehmen dank seiner Geschichte und weitreichenden Erfahrung im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente zu einem Führer in erstklassiger Forschung macht. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

Im Namen von:

KETAMINE ONE

Adam Deffett

Adam Deffett, interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Kuzyk, Anlegerservice

Tel: 1-844-PHONE-K1 (1-844-746-6351)

E-Mail: IR@ketamine.one

Web: www.ketamine.one

Twitter: @KetamineOne

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

QUELLE: KetamineOne Capital Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KetamineOne Capital Limited

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 , 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

KetamineOne Capital Limited

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 , 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Metallnachfrage könnte extrem ansteigen