Indiens Goldhunger unterstützt Goldpreis

Laut Aussagen des World Gold Council wird die indische Goldnachfrage im Jahr 2021 den höchsten Stand seit zehn Jahren erreichen.

Hinduistische Feiertage nahen, ebenso die Hochzeitssaison. Die hohe Goldnachfrage der Inder kann auch aus den Importzahlen hergeleitet werden. Wurden im Jahr 2020 rund 446 Tonnen Gold von Indien nachgefragt, so waren es in den ersten drei Quartalen 2021 bereits 360 Tonnen Gold. Und für das kommende Jahr erwartet das World Gold Council ebenfalls einen großen Goldhunger Indiens. Dies sollte den Goldpreis unterstützen.

Der zweitgrößte Goldverbraucher auf der Erde ist Indien. Dafür muss viel Gold importiert werden. Von 2016 bis 2020, so das World Gold Council, kam das Gold zu 86 Prozent durch Importe ins Land, der Bergbau lieferte nur ein Prozent und aus dem Recycling kamen rund 13 Prozent. Denn seit dem Jahr 2012 versucht die indische Regierung die Goldimporte einzudämmen, weil man negative Auswirkungen auf die Handelsbilanz des Landes fürchtet. Verschiedene strenge Einfuhrbeschränkungen wurden verhängt. Lagen die Einfuhrzölle viele Jahre bei zehn Prozent, wurden sie 2019 auf 12,5 Prozent angehoben. Auch für viele andere Güter, die importiert werden, wurden die Steuern nach oben geschraubt. Anfang 2021 senkte Indien wieder den Einfuhrzoll für Goldbarren auf 10,75 Prozent, war doch der Goldpreis deutlich angestiegen.

Nun könnten Nachholeffekte wie in Indien, so auch in China sowie die Ungewissheit bezüglich der neuen Corona-Virusvariante vermehrt Anleger den sicheren Hafen Gold ansteuern lassen. Ein gut unterstützter Goldpreis beflügelt auch die gut aufgestellten Goldunternehmen. Dazu gehört etwa Empress Royalty oder Fiore Gold.

Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=d-ptx2yvyfU&t=147s – investiert in Projekte im Entwicklungs- und Produktionsstadium im Bereich Gold und Silber. Lizenz- und Streaming-Vereinbarungen sorgen für Diversifizierung.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=4wzUoeJmHrM&t=88s – verfügt in Nevada über die sehr aussichtsreiche Pan-Mine. Aktuell ist ein Zusammenschluss mit Calibre geplant.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

