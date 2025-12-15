  • Emusika Academy verlängert Weihnachts-Special: Lebenslange Gitarren-Mitgliedschaft für nur einmalig 99 EUR

    Die Emusika Academy verlängert ihr Weihnachts-Special: Lebenslange Mitgliedschaft für alle Online-Gitarrenkurse zum einmaligen Preis von 99 EUR – ohne Abo, ohne Folgekosten.

    BildBerlin, 15. Dezember 2025 – Die Emusika Academy, bekannt für hochwertige Online-Gitarrenkurse, verlängert ihr Weihnachts-Special. Musikbegeisterte erhalten jetzt dauerhaftes Lernen zum Sparpreis: Eine lebenslange Mitgliedschaft für einmalig nur 99 EUR – nur im Rahmen dieses limitierten Angebots (emusika-academy.com).

    Highlight-Features des Weihnachts-Specials:

    * Uneingeschränkter Lifetime-Zugang zu allen Kursen
    * Erwachsenenkurse, Kinderkurse, E-Gitarre, Liedwerkstatt, Weihnachtslieder sowie das digitale Akkordbuch
    * Flexibles Lernen über Desktop und App – wann und wo es passt
    * Einmalzahlung, lebenslanges Lernen, kein Abo, keine Folgekosten

    „Mit diesem Weihnachts-Special möchten wir mehr Menschen die Freude am Gitarrelernen ermöglichen – ohne Zeitdruck und finanzielle Hürden“, erklärt das Team der Emusika Academy. Das Angebot bietet einen Mehrwert weit über das Angebot einfacher Einsteigerkurse hinaus.

    Warum dieses Angebot eine echte Alternative zur Musikschule ist:

    Während klassische Musikschulen oft mit festen Unterrichtszeiten, langen Anfahrten, Ferienpausen und monatlichen Kosten von 100 EUR und mehr verbunden sind, bietet Emusika eine flexible, moderne und kosteneffiziente Lösung.

    Weihnachtszeit ist Musikzeit – jetzt durchstarten:

    Die Weihnachtszeit bieten Zeit für Kreativität – und Musik ist der perfekte Begleiter. Emusika’s Angebot macht das Gitarrenspielen für alle Altersgruppen erreichbar:

    * Für Anfänger und Fortgeschrittene: Hunderte Videolektionen mit leicht verständlichem Aufbau
    * Für Familien: Ein Zugang – viele Kurse: Kinderkurse, E-Gitarre, Weihnachtslieder und mehr
    * Für Berufstätige und Vielbeschäftigte: Lernen im eigenen Tempo, wann und wo du willst – sogar per App
    * Für Budgetbewusste: Keine laufenden Kosten, kein Abo, kein Risiko

    Jetzt schnell sein: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

    Buchbar unter: www.emusika-academy.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    emusika
    Herr Sebastian Schulz
    Kolonnenstr. 8
    10827 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)151 | 235 58 339
    web ..: https://www.emusika-academy.com
    email : kontakt@emusika.de

    Die Emusika Academy ist eine Lernplattform des Schulmann Verlags und bietet seit 2008 umfassende Gitarrenkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Plattform kombiniert hochwertig produzierte Lernvideos mit praxisnahen Übungen, verständlichen Erklärungen und einem klaren Aufbau – perfekt für selbstbestimmtes Lernen mit langfristigem Lernerfolg.

