Sei stolz auf dich – Du bist einmalig – Spiritueller Selbsthilfe-Ratgeber

Anna Maria Kastl zeigt den Lesern in „Sei stolz auf dich – Du bist einmalig“, warum sie auf sich selbst stolz sein sollten.

Für viele Menschen ist es undenkbar, stolz auf sich selbst zu sein. Sie denken sich, dass dies ein Zeichen von einem schlechten, egoistischen oder gar narzisstischen Charakters ist. Sie sind gerne stolz auf andere und betonen, welche tolle Leistungen andere Menschen vollbringen, doch die eigenen Leistungen werden oft herunter gespielt. Die Autorin dieses neuen Buchs will den Lesern deutlich machen, dass dies nicht gut ist – vor allem nicht für das eigene Selbstbewusstsein und die eigene seelische Gesundheit. Sie zeigt den Lesern in ihrem Buch, warum es wichtig ist, dass sie auch mal stolz auf sich selbst sind und sich darüber klar werden, dass andere Menschen ihren eigenen Weg niemals nachvollziehen oder verstehen können, auch wenn sie es sagen. Entscheidend ist nämlich das, was man selbst dabei gefühlt hat.

Die Leser lernen in dem anregenden Buch „Sei stolz auf dich – Du bist einmalig“ von Anna Maria Kastl, dass es viele Gründe gibt, stolz auf sich selbst zu sein, und dass dies keineswegs ein Zeichen für einen schlechten Charakter ist – ganz im Gegenteil. Wer weiß, wann und warum er stolz auf sich selbst sein kann, der hat meist auch weniger Probleme mit (oft verstecktem) Neid, wenn es um den Erfolg anderer Menschen geht, und ist im eigenen Leben zufriedener. Dieses Buch zeigt den Lesern, wie wichtig Wertschätzung ist, vor allem, wenn sie von innen kommt.

„Sei stolz auf dich – Du bist einmalig“ von Anna Maria Kastl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37136-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stille aus Liebe – Romantische Gegenwartsliteratur