Stille aus Liebe – Romantische Gegenwartsliteratur

Kann Jannika Lehmanns Protagonistin in „Stille aus Liebe“ den Schmerz ihres Schicksals jemals überwinden?

Nach einem schweren Schicksal erhofft sich Scarlett durch einen Umzug fern von ihrer Heimat, in der sie jeden Tag von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, noch einmal von vorne anfangen zu können. Die letzten zwei Jahre hat sie damit verbracht, den

Tag zu verarbeiten, an dem ihr Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Der Umzug sollte ihr dabei helfen, endlich wieder neu anzufangen, wieder zu leben – und vielleicht auch wieder ein wenig Freude im Leben zu finden. Doch dann lernt sie Bennett Smith auf eine bizarre Weise kennen, was Gefühle in ihr weckt, die sie niemals zulassen darf. Und nicht nur das. Bennett kommt ihrem Schicksal viel zu nahe.

Wer moderne Liebesgeschichten liebt, der sollte sich den Roman „Stille aus Liebe“ von Jannika Lehmann auf keinen Fall entgehen lassen. Die Autorin, die via tredition bereits den Roman „Während meine Seele tanzte“ veröffentlichte, wurde 2005 in der Nähe von München geboren. Sie schrieb schon als Kind gerne Kurzgeschichten. Heute weitet sich ihre Leidenschaft auf größere Projekte aus. Außerdem gibt ihr das Schreiben die nötige Ruhe im Alltag. Wenn sie nicht gerade schreibt, liest sie die unterschiedlichsten Bücher besonders gerne auf Reisen. Weitere Informationen über Jannika Lehmann befinden sich auf ihrem Instagram Account (@jannika_lehmann).

„Stille aus Liebe“ von Jannika Lehmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27662-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

