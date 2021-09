Blutdruck-Kompass – 12 natürliche Wege zum normalen Blutdruck

Johann B. Weiss erklärt in „Blutdruck-Kompass“, wie man den eigenen Blutdruck erfolgreich und natürlich senken kann.

Jedes Jahr sterben alleine in Deutschland eine halbe Millionen Menschen wegen zu hohem Blutdruck. Auch der Autor wurde beinahe zu einem Teil dieser Statistik. Nicht ahnend, was da in ihm vorging, zersprengte es dem Internisten und Onkologen Dr. Weiss in einer nächtlichen Stresssituation eine Herzklappe. Hoher Blutdruck wurde diagnostiziert. In den folgenden zwei Jahren gelang es durch Änderung der Lebensführung und neue Methoden, die zufällig entdeckt wurden, den Blutdruck soweit zu senken, dass alle Medikamente abgesetzt werden konnten. Der Autor schildert hier nicht nur seinen persönlichen Erfolg, sondern gibt auch eine sorgfältige Bestandsaufnahme der Möglichkeiten, wie ohne Medikamente der Blutdruck gesenkt werden kann.

Das Buch „Blutdruck-Kompass“ von Johann B. Weiss ist ein Beweis dafür, dass man nicht immer zu einer Pille greifen muss, wenn man ein Gesundheitsproblem beseitigen will (der Besuch eines Doktors ist jedoch empfohlen!). Der Autor wurde an der Diabetesklinik Bad Oeynhausen und in Kardiologie und Onkologie an der Medizinischen Hochschule Hannover ausgebildet. Es folgten Studienaufenthalte am genetischen Institut der Universität Helsinki und am Europäischen Tumorzentrum Mailand. Bis 2009 betrieb er eine onkologische Schwerpunktpraxis in Bayern. Er wurde überregional bekannt, nachdem die AOK von ihm rund 2 Mio. Euro verlangt, weil er mehr als doppelt so viele Krebspatienten behandelt hat wie der Durchschnitt der bayerischen Onkologen (z. B. Bayerischer Rundfunk, Magazin quer am 28.11.2019).

„Blutdruck-Kompass" von Johann B. Weiss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36188-1 zu bestellen.

