EMX Royalty Corporation informiert Zijin Mining Group Ltd. über die Einreichung eines Antrags auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens

Vancouver, British Columbia, 17. Dezember 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) berichtet, dass das Unternehmen der Firma Zijin Mining Group Ltd. (Zijin) und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) im Einklang mit einer am 16. März 2010 zwischen der Reservoir Capital Corp. (deren Rechtsnachfolgerin Nevsun ist) und der Firma Euromax Resources Ltd. (deren Lizenzgebührenanteile von EMX übernommen wurden) geschlossenen Vereinbarung (Net Smelter Returns Royalty Agreement oder Lizenzgebührenvereinbarung) die Einreichung eines Antrags auf die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens zur Kenntnis gebracht hat.

Der Satz der Lizenzgebühr für das Projekt Timok in Serbien in den Konzessionsgebieten Brestovac Ost und Durian Potok, die auch die Lagerstätte Cukaru Peki beinhalten, wird in der Lizenzvereinbarung mit 0,5 % angegeben (Lizenzgebührensatz). Die Entscheidung, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten, gründet auf dem jüngsten Austausch zwischen den Parteien, wobei Zijin EMX mitteilte, dass die Lizenzgebühr von 0,5 % auf 0,125 % gesenkt worden sei, und dem Ausbleiben einer Antwort Zijins auf unser Schreiben, in dem diese Behauptung bestritten und um Klärung gebeten wurde. Das Schlichtungsverfahren erfolgt nach den Richtlinien des Commercial Arbitration Act (British Columbia) in British Columbia und in Übereinstimmung mit dem Recht von British Columbia.

Die Lizenzgebührenvereinbarung enthält eine Klausel, die eine Senkung der Lizenzgebührensätze unter bestimmten ausdrücklich dargelegten und spezifischen Umständen vorsieht, nämlich bei Übernahme einer direkten, ungeteilten Beteiligung an den Konzessionsgebieten, die Gegenstand der Lizenzgebührenvereinbarung sind, durch die Firma Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen, und zwar einzig und allein durch die direkte Tätigung bestimmter Arten von Ausgaben in den Konzessionsgebieten. EMX ist nicht der Ansicht, dass die Umstände, die zur Senkung des Lizenzgebührensatzes führen würden, tatsächlich eingetreten sind und beharrt somit auf der Beibehaltung des Lizenzgebührensatzes in Höhe von 0,5 %. In der Lizenzgebührenvereinbarung werden außerdem ausdrücklich die Umstände dargelegt, unter denen keine Senkung des Lizenzgebührensatzes vorgesehen ist. Die Lizenzgebührenvereinbarung wurde von EMX auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com (SEDAR) als ein Vertrag des materiellen Rechts von EMX eingereicht.

Da EMX davon ausgeht, dass die Produktion bereits angelaufen ist, ist die Bekanntmachung der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens erforderlich, um die Rechte von EMX in Bezug auf seine Lizenzgebührenbeteiligung zu wahren. EMX ist nach wie vor der Ansicht, dass ein Dialog sowie gütliche Gespräche den beiden Parteien die Möglichkeit bieten könnten, vor der Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens zu einem für beide Seiten annehmbaren Ergebnis zu gelangen. Der Zeitpunkt und der Ausgang solcher Gespräche oder eines Schiedsgerichtsverfahrens mit Zijin sind derzeit nicht bekannt. Das Unternehmen hat die Absicht, alle erforderlichen Schritte zu setzen, um seine Interessen im Rahmen der Lizenzgebührenvereinbarung zu wahren, und wird alle weiteren Maßnahmen in Erwägung ziehen, die zur Wahrung seiner Rechte erforderlich sind.

Überblick über das Projekt Timok

Die Lagerstätte Cukaru Peki im Projekt Timok setzt sich zusammen aus einem höher gelegenen Erzkörper mit hochgradiger epithermalen Kupfer-Gold-Mineralisierung, der als Upper Zone Project bezeichnet wird, und einem tiefer gelegenen Erzkörper mit porphyrischer Kupfer-Gold-Mineralisierung, der als Lower Zone Projekt bekannt ist. Vor der Übernahme durch Zijin wurde vom vorherigen Eigentümer Nevsun eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die Upper Zone und eine Ressourcenschätzung für die Lower Zone erstellt. Die Einreichung erfolgte im August 2018 unter dem Firmenprofil von Nevsun auf SEDAR. EMX verwendete die vorstehend erwähnte Vormachbarkeitsstudie als Grundlage für seinen Fachbericht gemäß Vorschrift NI 43-101 (Timok Copper-Gold Project Royalty, Serbia) vom 30. Juli 2021. EMX sind keine neuen, öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen oder technischen Informationen von wesentlicher Bedeutung bekannt, welche die früheren Angaben von Nevsun zur PFS als unrichtig oder irreführend darstellen würden.

Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über die Zahlung der Lizenzgebühr gemäß der Lizenzvereinbarung, den Lizenzgebührensatz, das Ergebnis von Gesprächen, Streitigkeiten oder Schiedsverfahren zwischen EMX und Zijin sowie andere Schritte oder Maßnahmen, die EMX zum Schutz seiner Rechte und der wahrgenommenen Vorzüge der Liegenschaften unternimmt, , Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Kapitalausgaben, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial, Mehrwert und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise, Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in dieser Pressemitteilung genannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Risikofaktoren und zukunftsgerichteter Aussagen, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 30. September 2021 endende Quartal (MD&A) sowie im zuletzt eingereichten revidierten Jahresinformationsblatt (AIF) für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr aufgeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen – einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens – sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

