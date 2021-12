LDB GmbH mit HIPE-Award ausgezeichnet

Der HIPE-AWARD ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Dienstleistungsbranche. Nun konnte Torsten Fellmoser, Geschäftsführer von LDB (Logistische Dienstleistungen Baden), den Pokal entgegennehmen.

Badischer Logistikprofi gehört zu Deutschlands Top-Dienstleistern

14.12.2021 Torsten Fellmoser feierte 2019 sein 20-jähriges Firmenjubiläum, das er mit der Eröffnung eines neuen Logistikzentrums in Rastatt krönte. Hauptsitz der LDB-Gruppe, LDB steht für Logistische Dienstleistungen Baden, ist im Vimbucher Industriegebiet nahe Bühl. Mit badischem Fleiß und dem richtigen Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden, z. B. aus dem Bereich Chemie, Industrie, Automotive, Kosmetik, Druck sowie Getränkelogistik und Spirituosen, hat er sein Unternehmen nach vorne gebracht. „Der HIPE-Award macht uns unglaublich stolz. Wir gehören zu den Top160 ausgezeichneten Dienstleistern aus über 11.500 branchenübergreifend eingereichten Bewerbungen im deutschsprachigen Raum“, berichtet Fellmoser stolz.

„Geht nicht, gibt’s nicht“ als Dienstleistungsmotto

Fragt man ihn nach seinem Erfolgsgeheimnis, dann nennt er sein Lebensmotto, „Geht nicht, gibt’s nicht“, und erklärt: „Wir machen mehr, als Waren von A nach B zu transportieren. Es geht in erster Linie um echte innovative Logistiklösungen für Unternehmen jeder Größenordnung.“ Von Kleinteilen, über Palettenware bis hin zum Gefahrgut lagert, kommissioniert, verpackt und versendet LDB per Straßen-, See- oder Luftverkehr. „Dazu gehört, dass wir die Waren von den Zulieferern unserer Kunden in Empfang nehmen, die Warenprüfung und Einlagerung übernehmen und nach Bedarf die Ware kommissioniert – wenn notwendig im Stundentakt – direkt an die Produktionslinie liefern. Wir übernehmen auch Montagearbeiten“, erklärt Torsten Fellmoser das umfangreiche Leistungsspektrum. „Als familiengeführtes Unternehmen reagieren wir schnell und flexibel“, nennt er ein weiteres USP. Die derzeit 110 Mitarbeiter bewerkstelligen den Warenumsatz in den Bereichen Lager/Logistik und Services, Contract-Packaging, Shop-Logistik, Gefahrgut-Logistik und Transport-Logistik. Der badische Logistikprofi macht sich nicht zuletzt durch die Möglichkeit, die verschiedenen Dienstleistungsangebote zu kombinieren, attraktiv. „Zum Beispiel versenden wir für Internetshops Aerosole, die als Gefahrgut gelten und dementsprechend verpackt und gesetzeskonform versendet werden müssen“, führt Torsten Fellmoser aus. „Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich, das ist unsere Philosophie.“

LDB steht für Logistische Dienstleistungen Baden. Die LDB-Gruppe vereinigt die LDB GmbH und die LDB Transport GmbH, ehemals Karl Munz Spedition GmbH. Seit 1999 entwickelt Torsten Fellmoser maßgeschneiderte Logistiklösungen für namhafte Kunden aus dem badischen Raum. Stetiges, gesundes Wachstum prägt die Entwicklung des Familienunternehmens. LDB beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter und hat 2020 einen Umsatz in Höhe von 10,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Von Kleinteilen, über Palettenware bis hin zum Gefahrgut lagert, kommissioniert, verpackt und versendet der badische Logistikprofi per Straßen-, See- oder Luftverkehr. Das Tätigkeitsfeld teilt sich in fünf Geschäftsbereiche auf: Lager/Logistik und Services, Gefahrgut-Logistik, Contract-Packaging, Shop-Logistik und Transportlogistik.

