Der Tote und das Gänseblümchen – Dramatische und bittersüße Geschichte

Ein Toter unter einer Brücke und eine Entführung mit Lösegeldforderung decken in Brigitte Kaindls „Der Tote und das Gänseblümchen“ eine arglistige Hinterhältigkeit auf.

Die 25-jährige Dora Bellis ist mit ihrer Band erfolgreich auf Tournee. Nachdem Dieter, ihr Lebensgefährte und Gitarrist der Gruppe, auf offener Bühne einen Herzstillstand erleidet, warten leidvolle Jahre auf die vermögende, aber unglückliche Frau. Als sie Jahre später wieder nach vorne zu blicken versucht, schlägt das Schicksal abermals mit voller Härte zu: Sie wird entführt und mit ihrem Chauffeur an einem einsamen Ort festgehalten. Hier offenbart sich eine schmerzhafte Wahrheit, die Doras Weltbild in den Grundfesten erschüttert. Wird sie je wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren können? Und wem kann sie überhaupt noch trauen?

Das spannende Drama „Der Tote und das Gänseblümchen“ von Brigitte Kaindl erzählt von der Suche nach Geborgenheit, bedingungsloser Aufopferung und herber Enttäuschung. Die Leser erhalten mit diesem Buch einen anregenden Roman, der sich kritisch mit dem Thema Alkoholmissbrauch und Gewalt in der Familie auseinandersetzt. Es ist jedoch zur gleichen Zeit auch eine bittersüße Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und Liebe.

„Der Tote und das Gänseblümchen" von Brigitte Kaindl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-40613-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

