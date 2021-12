#(selbst)STIGMA – Autobiografische Erzählung setzt sich mit „psychotischen Krisen“ auseinander

Daniela Kolk teilt in „#(selbst)STIGMA“ offen und ehrlich ihre eigenen Erlebnisse, um anderen Menschen zu zeigen, dass es immer einen Grund zum Weitermachen gibt.

Daniela Kolk wurde 1975 im Ruhrgebiet geboren und durchlebt eine wohl behütete Kindheit. Doch in ihren jungen Teenagerjahren beginnt eine problematische Zeit. Sie erlebt auf einer Realschule, was es bedeutet zur Zielscheibe von Mobbing zu werden. Sie besucht daraufhin ein Gymnasium, wo alles wieder besser läuft. Sie ist wieder glücklich und blickt positiv auf ihre Zukunft. Zwei erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen und ein Studium der Kommunikationswissenschaft runden ihren beruflichen Lebensweg ab. In ihrem Leben erfährt die Autorin jedoch vier psychotische Episoden. Von diesen lässt sich die starke Frau aber nicht unterkriegen. Sie arbeitet und liebt ihre Arbeit. Ein Vierteljahrhundert beschäftigt sie sich darüber hinaus ausgiebig mit Literatur rund um ihre Diagnose, um darüber zu schreiben. „#(selbst)STIGMA“ ist das packende und schonungslos offene Resultat.

Es geht in „#(selbst)STIGMA“ um die Erlebnisse, Erfahrungen und um das Wissen rund um das Thema „psychotische Wahrnehmung“. Die Autorin zeigt auf, wie es ihr mit Stigmatisierung ergeht, insbesondere der (Selbst)Stigmatisierung. Auch wird das Thema der Tablettenreduktion behandelt (u.a. in einer Art Tagebuchform & einer abschließenden Einschätzung). In einer packenden Lektüre beleuchtet die Autorin verschiedene Behandlungsformen, um den Lesern zu zeigen, dass es immer einen Weg aus der Hölle heraus gibt.

„#(selbst)STIGMA" von Daniela Kolk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39101-7 zu bestellen.

