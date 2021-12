MEIN LEBEN OHNE GLUTEN – Neuer Ratgeber leitet zu einem Leben ohne Getreide und ohne Beschwerden

In seinem neuen Sachbuch „MEIN LEBEN OHNE GLUTEN“ erzählt der Autor Jürgen Lang, wie er seine Zöliakie entdeckte und sein Leben verändert hat, um beschwerdefrei zu leben.

Der Autor und Journalist Jürgen Lang ist Mitte 40, als ihm sein Körper durch Schmerzen und Einschränkungen der Bewegung mitteilt, dass etwas nicht stimmt. Doch es soll ein halbes Jahr vergehen, bis die glutenbedingte Autoimmunerkrankung Zöliakie entdeckt wird. Da eine Zöliakie nicht heilbar ist, führt der einzige Weg in ein symptom- und beschwerdefreies Leben über eine strikt einzuhaltende und lebenslange glutenfreie Diät. Für den Autor eine Reise voller Stolpersteine, denn seine Krankheit stellt sein Leben auf den Kopf und erschwert die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Zudem steht er zunächst vor der Herausforderung, die richtigen Lebensmittel zu erkennen, denn glutenfreie Lebensmittel müssen nicht zwangsweise vollkommen frei von Gluten sein.

Mit seinem Sachbuch „MEIN LEBEN OHNE GLUTEN“ möchte Lang anderen Betroffenen eine Hilfestellung geben und präsentiert einen praktischen und informativen Selbsthilferatgeber. Für Menschen mit Zöliakie oder Glutensensitivität beschreibt er nicht nur seinen Weg in das Leben ohne Gluten. Der Autor liefert auch Antworten auf Fragen, die ihm selbst nach seiner Diagnose das Leben einfacher gemacht hätten: Wie viel Gluten steckt in welchem Lebensmittel? Wie kann ich Gluten in einer Speise oder einem Getränk entdecken? Wo kann ich noch essen gehen? Was muss ich tun, um nicht ausgegrenzt zu werden oder mich ausgegrenzt zu fühlen?

„MEIN LEBEN OHNE GLUTEN“ von Jürgen Lang ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-42056-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikationsdienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online-Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

#(selbst)STIGMA – Autobiografische Erzählung setzt sich mit „psychotischen Krisen“ auseinander