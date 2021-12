Nano One ernennt Carla Matheson zum unabhängigen Mitglied des Board of Directors

Vancouver, Kanada. Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC-Nasdaq internat. Bezeichnung: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder Unternehmen), ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Prozessen für die kostengünstige, umweltschonende Produktion leistungsstarker Kathodenmaterialien, wie sie in Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden, freut sich, die Ernennung von Frau Carla Matheson zum unabhängigen Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Frau Matheson wird auch als Mitglied des Prüfungs-, Vergütungs- und Nominierungs- sowie des Personal- und Governance-Ausschusses von Nano One tätig sein.

Paul Matysek, Executive Chair, kommentierte: Im Namen des Boards und des gesamten Teams freuen wir uns, Carla bei Nano One willkommen zu heißen. Carla bringt eine Fülle von Erfahrungen und einen ausgeprägten finanziellen Scharfsinn mit, die bei der Unterstützung der laufenden Wachstumsstrategie von Nano One von unschätzbarem Wert sein werden.

Frau Matheson ist Chartered Professional Accountant (CPA, CA) und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen, insbesondere in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzberichterstattung. Im Laufe ihrer Karriere sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite hat Frau Matheson öffentliche wie auch private Unternehmen mit dynamischen Lösungen bei allen Aspekten der Finanzierung, des Rechnungswesens und geschäftsbezogener Themen unterstützt. Sie hat mehr als 30 Mehrheitsübernahmen und über 50 Minderheits-/Venture-Transaktionen abgeschlossen, mehr als 150 Mio. CAD an Kapital über Fremd- und Eigenkapitalmärkte aufgebracht und mehr als 60 Mio. CAD an Kapital eingesetzt.

Frau Matheson erklärte: Ich freue mich, dem Board of Directors von Nano One beizutreten, während das Unternehmen dabei ist, seine strategischen Entwicklungspläne umzusetzen. Ebenso freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Board of Directors und dem Management-Team von Nano One, um das verantwortungsvolle Wachstum und die Wertschöpfung von Nano One weiter voranzutreiben.

Frau Matheson ist seit über 10 Jahren im Finanz- und Rechnungswesen tätig und hat sowohl für börsennotierte als auch für private Unternehmen gearbeitet. Zuletzt war sie Finanzvorstand von Tiny Capital, wo sie für die strategische Aufsicht über das technologielastige Portfolio verantwortlich war. Diese Aufsicht umfasste die Integration neuer Akquisitionen und die Entwicklung zentraler finanzieller und operativer Prozesse als Hauptansprechpartnerin für CEOs von Portfoliounternehmen während Zeiten des starken Wachstums. Frau Matheson ist derzeit Finanzvorstand von Plank Ventures Ltd, einer Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen und geschäftliche Chancen im Technologiebereich konzentriert, wobei ihr Schwerpunkt auf Start-ups in der frühen Entwicklungsphase liegt, die eine Kunden- und Umsatzbasis aufgebaut haben und für ihre Expansion eine Finanzierung suchen.

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

