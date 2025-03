EMX Royalty Partner Zijin Mining stellt Update hinsichtlich neuer Kupfer- und Goldentdeckung in Serbien bereit

Vancouver, British Columbia, 27. März 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass sein Royalty-Partner in Timok, Serbien, Zijin Mining Group Co. Ltd. (Zijin), am 23. März 2025 seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht hat. Dieser Bericht zeigte eine beträchtliche Steigerung der Kupfer- und Goldressourcen und -reserven in Cukaru Peki gegenüber den veröffentlichten Ergebnissen von 2023 auf. Im Bericht für 2024 wurde auch eine neue Explorationsentdeckung in Timok beschrieben, die Kupfer-Gold-Lagerstätte Malka Golaja (in früheren Veröffentlichungen auch als Gebiet MG bezeichnet), die sich etwa 7 km südöstlich der Mine Cukaru Peki befindet. Zijin hat diese Erklärung in die Bekanntgabe der Jahresergebnisse von 2024 integriert:

Die vorläufigen Explorationen auf der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte Malka Golaja im tiefen Teil des metallogenen Gürtels in Timok, Serbien, wurden abgeschlossen. Laut dem Bericht gemäß des JORC-Codes, der von einem Team sachkundiger Personen erstellt wurde, belaufen sich die identifizierten Ressourcen auf insgesamt 2,81 Millionen t Kupfer mit einem Durchschnittsgehalt von 1,87 % sowie 92 t Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,61 g/t. Darüber hinaus ist die Lagerstätte an der Peripherie weiterhin offen, was auf beträchtliches Potenzial für die Mineralexploration hinweist. Aus dem Zijin-Bericht, Seite 32: Annual Results Announcement for the Year Ended 31 December 2024, veröffentlicht auf der Unternehmenswebsite von Zijin am 23. März 2025. Obwohl Zijin die Definition eines Producing Issuers gemäß NI43-101 erfüllt und diese Ergebnisse als konform mit den JORC-Protokollen, einem akzeptablen ausländischen Kodex, gemeldet hat, hat EMX diese Informationen nicht unabhängig verifiziert. EMX hält diese Informationen jedoch für zuverlässig und relevant.

Die von Zijin gemeldeten Ressourcenzahlen für Kupfer und Gold beziehen sich auf Tonnen an enthaltenem Metall, was etwa 150 Millionen t an mineralisiertem Material mit durchschnittlich 1,87 % Kupfer und 0,61 g/t Gold entspricht. Außerdem wurden die von Zijin veröffentlichten Zahlen hinsichtlich der Ressource bei Malka Golaja bei ihrer Veröffentlichung nicht gemäß National Instrument 43-101 oder JORC kategorisiert, weshalb EMX ohne Zugriff auf die entsprechenden Daten davon ausgeht, dass die Ressourcen dem Vertrauensniveau einer vermuteten Ressource entsprechen und zur Gänze als solche eingestuft sind, was nach den CIM 2014- und JORC-Ressourcenkategorien die niedrigste Vertrauenswürdigkeit darstellt. EMX behandelt die von Zijin ausgewiesene Ressourcenschätzung für Malka Golaja ausschließlich als vermutete Ressourcen. Gemäß Abschnitt 2.2 der Vorschrift NI 43-101 können vermutete Ressourcen nicht zu anderen Ressourcenkategorien hinzugefügt oder zusammen mit diesen gemeldet werden.

Anhand der von EMX durchgeführten Überprüfungen von Satellitenbildern und der vor Ort beobachteten Bohrstandorte scheint die Lagerstätte Malka Golaja Teil der Royalty-Beteiligung Brestovac von EMX zu sein. Das leitende Management von EMX besichtigte kürzlich auch die Mine Cukaru Peki und traf mit Vertretern von Zijin zusammen, um sich hinsichtlich der aktuellen Bergbauaktivitäten von Zijin in Timok auf dem Laufenden zu halten. EMX gratuliert Zijin zu seiner herausragenden Arbeit in Timok, einschließlich der raschen Weiterentwicklung der Cukaru Peki-Betriebe und der neuen Entdeckung bei Malka Golaja. Die Entdeckung von Malka Golaja stellt eine bedeutsame Entwicklung sowohl für Zijin als auch für EMX als Royalty-Inhaber dar.

EMX besitzt zurzeit eine NSR-Royalty in Höhe von 0,3625 % am Explorationskonzessionsgebiet Brestovac von Zijin (einschließlich der Cukaru Peki-Abbaukonzessionen) sowie an Teilen der Explorationskonzession Jasikovo-Durlan Potak von Zijin nördlich der zurzeit aktiven Mine Bor. EMX besitzt auch eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % auf Edelmetalle sowie eine NSR-Royalty in Höhe von 1 % auf Basismetalle auf der Konzession Brestovac West, die unmittelbar westlich der Abbaukonzession Brestovac und der Mine Cukaru Peki liegt und an diese angrenzt. Alle Timok-Royalties von EMX sind ungedeckelt und können nicht zurückgekauft oder reduziert werden. Das Unternehmen erhält zurzeit vierteljährliche Royalty-Zahlungen von Zijin für die Kupfer- und Goldproduktion von der Mine Cukaru Peki.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und ein Angestellter des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die wahrgenommene Qualität von Konzessionsgebieten, Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Investitionskosten, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen unter anderem die Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln, das Nichterkennen wirtschaftlich rentabler Mineralreserven, Schwankungen bei der Marktbewertung von Rohstoffen, Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung eines Mineralprojekts, höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erwartungen hinsichtlich der Projektfinanzierung durch Joint-Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen – einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens – sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EMX Royalty Corp.

Scott Close

Suite 501 – 543 Granville Street

V6C 1X8 Vancouver

Kanada

email : sclose@emxroyalty.com

Pressekontakt:

EMX Royalty Corp.

Scott Close

Suite 501 – 543 Granville Street

V6C 1X8 Vancouver

email : sclose@emxroyalty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Jedes Kapitel das Du sprichst“ – Christian Gera veröffentlicht ersten eigenen Song als Hommage an die Stimme