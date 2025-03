OLIVEDA International eröffnet ersten Flagship Store in den USA

OLIVE TREE PEOPLE Inc., das am schnellsten wachsende Waterless Beauty-Unternehmen der Welt, eröffnet in Los Angeles, Kalifornien, seinen ersten Flagship-Store in den Vereinigten Staaten.

OLIVE TREE PEOPLE hat bereits im zweiten Jahr seines Bestehens in den USA einen Umsatz von 104 Millionen Dollar erzielt – und wächst damit 200% schneller als führende Celebrity-Brands wie „Rhode by Hayley Bieber“ oder „JLo by Jennifer Lopez“, und sechsmal schneller als die in den USA mega beliebte Clean Beauty-Marke „Beautycounter“.

OLIVE TREE PEOPLE und die Waterless Beauty-Produkte der dazugehörigen Marken sind in den USA inzwischen viel mehr als nur ein Trend; sie haben sich zu einer echten Bewegung entwickelt, die in den kommenden Jahren die gesamte Schönheitsindustrie verändern wird. Nicht zuletzt, weil Waterless Beauty als das am schnellsten wachsende Segment innerhalb der gesamten Beauty Branche gilt, das nach Angaben des US-Marktforschungsinstituts „Grandview Research“ bis zum Jahr 2028 auf 17,21 Billionen Dollar anwachsen wird.

Mit dem ersten Flagship-Store in den USA setzt OLIVE TREE PEOPLE neue Maßstäbe und schafft eine weltweit einzigartige Erlebniswelt, in der die Geschichte der OLIVE TREE PEOPLE-Marken OLIVEDA, LA Dope, OLIVE ROSE, Olive Mush und Olive:Reconnected erlebbar wird, und die lebensverändernde Kraft der Olivenbäume, in deren Mitte das legendäre „Olive Tree House“ von OLIVEDA-Gründer Thomas Lommel steht, zu spüren ist.

Thomas Lommel beschreibt: „Wir sind nicht nur Waterless Beauty, sondern auch das erste Unternehmen, das mit den Frequenzen unserer in Spanien wild wachsenden Bergolivenbäume arbeitet, und diese für Fans auf der ganzen Welt zugänglich macht.

„Unser Flagship-Store in 1335 Abbot Kinney in Venice, Los Angeles, ist der erste Store in der Geschichte, der Besuchern die einmalige Gelegenheit bietet, in das Innere eines 3.000 Jahre alten Bergolivenbaums einzutauchen und zu erleben, wie es sich anfühlt, wieder eins mit der Natur zu sein, und sich gleichzeitig wieder mit seiner eigenen einzigartigen Natur und damit auch mit der unendlichen Lebenskraft von Mutter Natur zu verbinden.“

Ein weiteres beeindruckendes Erlebnis das der Flagship Store bereithält, ist der von OLIVE TREE PEOPLE seit 21 Jahren praktizierte ganzheitliche Kreislauf:

OLIVE TREE PEOPLE will mit seinen mehr als 50.000 Waterless Beauty-Consultants die 168,6 Millionen in den USA lebenden Frauen über den Unterschied zwischen konventioneller Kosmetik und Waterless Beauty aufklären. „Der von uns praktizierte ganzheitliche Zyklus macht deutlich, dass wir die 70% Wasser, die in konventionellen Produkten verwendet werden, durch die Kraft des Zellelixiers aus den Blättern unserer Bergolivenbäume und das darin enthaltene Polyphenol Hydroxytyrosol ersetzen, und die in herkömmlicher Kosmetik eingesetzten raffinierten Öle durch unser bioaktives Arbequina-Öl – und gleichzeitig sind wir seit über 21 Jahren wichtigster und größter Naturschützer in der Region. Wir pflegen und schützen mehr als 31.000 uralte, wunderbare Bergolivenbäume, indem wir sie wieder zum Leben erwecken und ihren Lebensraum schützen, während wir von ihnen das erhalten, was wir brauchen, um Waterless Beauty Wirklichkeit werden zu lassen. Seit 2013 bringen wir das Wasser, das wir in unseren Bergolivenbäumen und unserer Kosmetik nicht verarbeiten, zu den Menschen in Afrika, indem wir vor Ort eigene Wasserbrunnen bauen“, beschreibt Thomas Lommel.

Über Oliveda International, Inc.

Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter native extra Olivenöle, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol und in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen wasserlosen Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“ sowie der Erfinder des „Olive-Matcha“, der auf dem gemahlenen Olivenblatt basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffee-Ersatz, der auf Olivenblatt und Hydroxytyrosol basiert.

Darüber hinaus ist Thomas Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit vertreibt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.

Neben den eingetragenen Beautymarken OLIVEDA und LA DOPE sowie Re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region Arroyomolinos de Léon und Schützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen. Mit seiner „Thomas Lommel Foundation“ bringt er das Wasser, das mit den Waterless Beauty-Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und in ihrer Wirksamkeit von der Schulmedizin bestätigt. Mehr Informationen dazu finden sich in dem Buch „10 Jahre in 14 Tagen“ – Die Olivenbaumtherapie“

Waterless Beauty wurde in Artikeln in der amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachzeitschriften sowie von Mintel, einem weltweit führenden Institut für Zukunftsforschung, als „The Next Big Thing“ bezeichnet.

Gigi Hadid und viele andere prominente Persönlichkeiten sind bereits Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen über OLIVEDA International, Inc. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

