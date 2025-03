Nach 1000%igem Wachstum in den USA: OLIVEDA etabliert neues Vertriebskonzept in Europa

OLIVEDA verlässt den Einzelhandel in Europa, um mit dem erfolgreichen Vertriebskonzept „Direct to Consumer“ an den bahnbrechenden Erfolg in den USA anzuknüpfen

Aufgrund des anhaltend starken Wachstums von über 1.000% in den USA gab OLIVEDA International, Inc. (OTC Pink: OLVI) bekannt, dass das Unternehmen diesen bahnbrechenden Erfolg ab Herbst 2025 in Europa fortsetzen will, und mit seiner Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE die gleichen Vertriebswege gehen wird wie in den USA.

OLIVE TREE PEOPLE ist mit den Marken OLIVEDA, LA DOPE und The Intuition of Nature in Europa seit über 20 Jahren sowohl im Einzelhandel als auch mit eigenen Flagship-Stores erfolgreich vertreten.

Nach einem beispiellosen Wachstumserfolg mit dem „Direct to Cosnumer“-Vertriebskonzept in den USA kündigte OLIVE TREE PEOPLE nun an, den Einzelhandel in Europa zu verlassen, um das Waterless Beauty Movement auch hier über den „Direct-to-Consumer“-Vertrieb weiter expandieren zu lassen.

OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel erklärt: „Ich bin davon überzeugt, dass „Direct-to-Consumer“ die perfekte Ergänzung für Waterless Beauty ist. Deshalb werden wir nach 20 Jahren im Einzelhandel in allen europäischen Ländern, in denen wir vertreten sind, die Regale räumen und ab Herbst 2025 mit mehr als 50.000 Waterless Beauty-Consultants den europäischen Kontinent erobern.“

Im Rahmen dieser Initiative werden die Flagshipstores in Berlin und Düsseldorf nach dem Vorbild des OLIVE TREE PEOPLE Experience Stores in Los Angeles umgestaltet, in dessen Mitte sich ein Baumhaus befindet, um das herum die Geschichte von OLIVE TREE PEOPLE erzählt wird.

„Wir sind derzeit das am schnellsten wachsende Unternehmen Waterless Beauty weltweit, und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleiben wird – dank der vielen Innovationen und unserer 120.000 Waterless Beauty-Consultants, die wir bis Ende 2025 anstreben“, fügt Thomas Lommel hinzu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OLIVEDA Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über Oliveda International, Inc.

Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter native extra Olivenöle, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol und in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen wasserlosen Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“ sowie der Erfinder des „Olive-Matcha“, der auf dem gemahlenen Olivenblatt basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffee-Ersatz, der auf Olivenblatt und Hydroxytyrosol basiert.

Darüber hinaus ist Thomas Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit vertreibt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.

Neben den eingetragenen Beautymarken OLIVEDA und LA DOPE sowie Re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region Arroyomolinos de Léon und Schützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen. Mit seiner „Thomas Lommel Foundation“ bringt er das Wasser, das mit den Waterless Beauty-Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und in ihrer Wirksamkeit von der Schulmedizin bestätigt. Mehr Informationen dazu finden sich in dem Buch „10 Jahre in 14 Tagen“ – Die Olivenbaumtherapie“

Waterless Beauty wurde in Artikeln in der amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachzeitschriften sowie von Mintel, einem weltweit führenden Institut für Zukunftsforschung, als „The Next Big Thing“ bezeichnet.

Gigi Hadid und viele andere prominente Persönlichkeiten sind bereits Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen über OLIVEDA International, Inc. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Daniela Jambrek

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: +49-211-22 05-92 69

email : daniela.jambrek@oliveda.com

